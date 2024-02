Gratis al Liverpool la prossima estate: bye-bye Milan

Potrebbe salutare il Milan e passare al Liverpool la prossima estate: il trasferimento sarebbe a titolo gratuito

Le manovre del Milan durante il calciomercato di gennaio non sono andate a buon fine. Ci si aspettava un altro difensore centrale nei giorni finali della sessione di riparazione, da Brassier a Buongiorno, ma alla fine nessuno ha firmato e il vero stravolgimento del reparto è stato rimandato alla prossima estate, quando probabilmente sarà un po’ più semplice accaparrarsi gli interpreti desiderati.

Sta di fatto che la coperta è abbastanza corta per Stefano Pioli, almeno fino a quando non saranno pienamente recuperati molti infortunati, come Tomori, Thiaw – che inizialmente formavano la coppia titolare – e Kalulu. La necessità di rinnovare la squadra si scontrerà, almeno a livello temporale, con il nuovo ciclo e difficilmente ci sarà ancora il tecnico di Parma a guidarlo.

Si parla con sempre più insistenza dell‘arrivo di Antonio Conte a Milano, sponda rossonera, e di conseguenza, oltre a un attaccante nuovo di zecca, si dovrebbe partire proprio dal rinforzare la difesa.

Occhio Milan, il Liverpool si intromette nella corsa a Adarabioyo

Un profilo che il Diavolo ha seguito con grande interesse nelle scorse settimane è quello di Tosin Adarabioyo. Il difensore centrale del Fulham, classe 1997, è in scadenza di contratto con il club inglese a fine stagione e potrebbe tornare in auge nei prossimi mesi. Ma la concorrenza non è semplice da battere.

Il 26enne inglese non ha avuto grande continuità da titolare. Ha giocato dieci partite, di cui molte partendo dalla panchina, ma mettendo a segno un solo gol. Ma ha anche delle qualità fisiche pazzesche, un’altezza di 196 centimetri che gli permette di essere decisivo nelle palle aeree in qualsiasi momento.

Secondo quanto riporta il ‘Mirror’, oltre al Milan, il Liverpool è rimasto impressionato dal difensore e potrebbe cercare di portarlo in Reds la prossima estate, a parametro zero. Non sarebbe semplice battere la concorrenza di uno dei club più importanti della Premier League, in cui il calciatore avrebbe anche meno difficoltà di adattamento, ma i rossoneri ci proveranno comunque.

C’è da dire che i rossi d’Inghilterra vivranno uno stravolgimento nei prossimi mesi con l’addio di Jurgen Klopp, e bisognerà capire se chi arriverà al suo posto sarà comunque interessato al talento del Fulham. Gli italiani e gli altri club interessati dovranno muoversi per tempo per non restare con il cerino in mano.