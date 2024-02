Milan: scelto il nuovo bomber, Moncada lo strappa a Giuntoli

Il Milan la prossima stagione dovrà trovare un nuovo attaccante e il bomber Moncada lo potrebbe strappare a Giuntoli. In corso le riflessioni del caso.

Il Milan vuole il secondo posto in campionato per chiudere nel migliore dei modi la stagione e poi iniziare un ciclo diverso da quello attuale. Il primo passaggio è sicuramente scegliere l’allenatore, ma non è assolutamente finita qui.

Nel mirino di Moncada, infatti, c’è un attaccante e durante il calciomercato estivo il Milan potrebbe strapparlo alla Juventus. Naturalmente ancora la strada è lunga e può succedere di tutto, ma le idee sono chiare e un tentativo lo farà per regalarsi un colpo sicuramente importante per il futuro.

Calciomercato Milan: arriva il nuovo attaccante, Moncada beffa la Juventus

Il Milan in questa stagione ha dimostrato alcune lacune nel reparto offensivo. La crescita di Jovic sta comunque consentendo ai rossoneri di poter concludere l’annata senza particolari problemi, ma servirà intervenire in estate per rendere l’attacco ancora più pericoloso. Al momento non si hanno certezze e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e vedremo cosa succederà nel futuro del giocatore.

Secondo quanto riferito da todofichajes.com, il Milan potrebbe decidere di affondare il colpo durante il calciomercato estivo in casa Atletico Madrid Correa. Il calciatore è in uscita e potrebbe essere un nome giusto per i rossoneri considerando anche la sua duttilità in un possibile 4-2-3-1. I rossoneri a breve sono pronti ad accelerare per cercare di strappare il calciatore alla Juventus.

Anche Atalanta e Lazio lo seguono e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro. Il Milan potrebbe essere in vantaggio in questa corsa, ma non possiamo escludere praticamente nulla visto che la strada per la fine del campionato è ancora lunga e, quindi, non ci resta che attendere un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.

Il Milan pensa a Correa per rafforzare l’attacco durante il calciomercato estivo. La strada è ancora lunga e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se alla fine si arriverà alla tanto attesa fumata bianca oppure no.