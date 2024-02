Milan, non c’è pace: se lo prende l’Inter, che beffa

Milan, ancora una dolorosa beffa in sede di mercato: Marotta arriva nuovamente primo, scippo estivo ai rossoneri

Il calciomercato era e rimane il pensiero fisso delle grandi società. Se il campo ha ancora da dire tanto in Serie A, con il duello tra Juventus ed Inter che si protrarrà fino a fine maggio, in sede di mercato molto cambierà tra le linee delle big italiane.

Inter e Milan nel corso degli anni hanno saputo scrivere pagine entusiasmanti, tanto in campo quanto nella ricerca di nuovi pezzi da novanta. Un copione scritto e che sembra destinato a ripetersi nei mesi estivi. L’Inter la scorsa estate è stata semplicemente perfetta, con Beppe Marotta che si è superato per rinforzare ogni reparto della rosa di Simone Inzaghi. Spesso e volentieri a discapito del ‘Diavolo’ che in almeno due occasioni si è visto soffiare sotto il naso due obiettivi concreti per la squadra rossonera.

Davide Frattesi è stato uno dei colpi mancati da Moncada e Furlani per rimpolpare la mediana: alla fine, però, la preferenza del calciatore è stata chiara e a sorridere ancora oggi sono i tifosi nerazzurri. Per non parlare, poi, della perla in attacco: quel Marcus Thuram che ha conquistato l’attenzione di tutti i top club europei con le sue prestazioni sfavillanti con l’Inter.

Milan, il bomber sceglie l’Inter: batosta tremenda

Un colpaccio a zero, quello di Thuram, che il Milan ha fiutato, senza riuscire a concretizzare per un soffio. E adesso sembra che una situazione analoga in vista dell’estate possa effettivamente ripetersi. Per il club di Via Aldo Rossi si tratterebbe dell’ennesima mazzata: il sogno di mercato rossonero rischia di sfumare ed i tifosi sono già su tutte le furie.

Non è un mistero che in casa Milan la priorità per la prossima stagione sarà rinforzare l’attacco. Nonostante le prestazioni siano convincenti, Olivier Giroud viaggia spedito verso la chiusura della sua avventura a Milanello: il rinnovo del contratto in scadenza a giugno non è ancora arrivato.

Il Milan sta studiando da tempo l’assalto a Joshua Zirkzee, prodigio del Bologna guidato da Thiago Motta. Proprio il futuro dell’allenatore potrebbe essere decisivo per il destino del nazionale olandese, per il quale il Bayern Monaco mantiene una prelazione per la ricompra. Ad ogni modo, Marotta pare intenzionato ad anticipare la concorrenza dei ‘cugini’ avviandosi verso una trattativa lampo con la dirigenza felsinea.

Zirkzee sarebbe la pedina perfetta per completare l’attacco di Inzaghi che con ogni probabilità perderà Alexis Sanchez durante la prossima estate: e non è detto che anche Arnautovic, che non ha convinto del tutto, possa salutare la Pinetina.

Zirkzee fino a questo momento, tra Serie A e Coppa Italia, ha collezionato 10 reti con 5 assist vincenti in 24 presenze complessive. Probabilmente le ultime, prima di avviarsi verso un probabile trasferimento in nerazzurro.