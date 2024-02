Napoli da capogiro: il campione del mondo arriva in azzurro

Comincia a circolare un gran nome per il calciomercato estivo del Napoli. E’ un campione del mondo che conosce benissimo la Serie A

Il Napoli dovrà ricominciare tutto daccapo in estate, quando a Castel Volturno arriveranno un nuovo allenatore e diversi volti nuovi per riportare di nuovo ad un livello di competitività maggiore l’attuale compagine campione d’Italia.

L’addio di Victor Osimhen è solo una questione di tempo. Il prolungamento tra le parti per un solo anno ed il comportamento del giocatore che durante la Coppa d’Africa non ha mostrato alcun cenno di vicinanza ai compagni di squadra in azzurro, sono la conferma di una separazione che si verificherà però a suon di milioni.

Aurelio De Laurentiis pretende i soldi della clausola rescissoria e si parla di almeno 110 milioni di euro. Soldi che tre o quattro top club europei potrebbero tranquillamente spendere. Probabilmente andrà via anche qualcun altro ma chi arriverà al posto loro non farà rimpiangere coloro che lasceranno il Napoli.

Calciomercato Napoli, un grosso obiettivo nel mirino

Se n’era parlato più volte in passato e chissà che stavolta le strade della società partenopea e di un calciatore dal valore conclamato non possano davvero incrociarsi. Lui è uno che in Serie A ha già giocato, imponendosi sempre tra i migliori del suo vecchio club.

Attualmente milita all’estero ma una chiamata degli azzurri potrebbe senz’altro spingerlo a cambiare maglia per traslocare di nuovo in Italia. Rodrigo De Paul sarebbe infatti uno degli obiettivi del Napoli per la stagione 2024/2025.

Il centrocampista offensivo argentino, a dicembre del 2022, ha vinto i Mondiali con la sua nazionale da protagonista. Dopo cinque campionati con l’Udinese, dal 2021 De Paul milita nella Liga spagnola con l’Atletico Madrid dove, attualmente, Diego Simeone non lo considera un titolare inamovibile.

Al Napoli, De Paul, con tutta probabilità diventerebbe un elemento inamovibile.A livello economico le cifre richieste per il suo possibile trasferimento sono ampiamente alla portata del Napoli.L’ingaggio del giocatore è di 3,2 milioni di euro più 300mila circa di bonus. Per il cartellino potrebbero bastare 30 milioni di euro. Il contratto dell’ex Udinese con i Colchoneros scade il 30 giugno del 2027.

Per gli azzurri sarebbe senz’altro un gran colpo. L’arrivo di De Paul andrebbe a colmare la partenza di Piot Zielinski, il quale ha già raggiunto un’intesa per un quadriennale con l’Inter. A confermare, seppur implicitamente, l’accordo tra le parti è stato l’a.d. nerazzurro Beppe Marotta nelle dichiarazioni del pre partita tra Inter e Juve.