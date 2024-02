Hamilton-Verstappen, esplode la bomba in Formula Uno

Clamorosa indiscrezione quella svelata ieri da uno dei protagonisti della Formula 1. Se lo scenario si concretizzasse sarebbe davvero incredibile

Il mondo della Formula 1 è rimasto letteralmente senza parole dopo l’annuncio sorprendente di Lewis Hamilton, il leggendario sette volte campione del mondo, che passerà nel team Ferrari dal 2025. Questa notizia, inevitabilmente, ha scatenato una serie di speculazioni riguardo al nome del futuro pilota della Mercedes che prenderà il sedile lasciato libero dal pilota britannico.

Il paddock è in fervida attesa di conoscere il nome del successore di Hamilton scelto dalla Mercedes. Per il momento, il team principal Toto Wolff sta prendendo tempo. Come lui stesso ha dichiarato ci sarà tempo sufficiente per valutare le opzioni disponibili.

Attualmente, circolano nomi diversi e non potrebbe essere altrimenti. Le opzioni vanno da Carlos Sainz che potrebbe così invertire i ruoli con Hamilton, al giovane talento italiano Kimi Antonelli, pupillo di Toto Wolff, fino a Fernando Alonso o Mick Schumacher, attuale terzo pilota della Mercedes.

Bomba Hamilton-Verstappen: in F1 sta succedendo di tutto

Tra tutte le speculazioni, c’è un solo nome però che risalta e che potrebbe riportare la Mercedes al ruolo di protagonista in F1, quello di Max Verstappen. Il pilota olandese, campione del mondo in carica, è sotto contratto fino al 2028 con Red Bull.

Come rivelato da Helmut Marko, la Mercedes tenterà un approccio per provare a prendere Verstappen al posto di Hamilton. Il consulente Red Bull, in un intervento sul sito sport.de, ha comunque sottolineato che non teme che Verstappen possa lasciare la Red Bull per unirsi alla Mercedes. Il presunto tentativo di Toto Wolff dunque non avrà successo.

Secondo Marko, inoltre, Verstappen non ha dimenticato gli scontri e le tensioni avvenute con la Mercedes, specialmente durante la controversa stagione 2021. La situazione si prospetta comunque alquanto movimentata nei prossimi mesi, con gli appassionati di Formula 1 in attesa di scoprire se ci sarà un nuovo capitolo nella carriera di Max Verstappen e chi prenderà il posto di Hamilton alla guida della Mercedes.

Ci saranno tanti cambi di squadra nel 2025 a causa di numerosi contratti in scadenza. Chi potrebbe lasciare l’attuale team di appartenenza è Sergio Perez, il quale è molto lontano dal rinnovo con la Red Bull. Per sostituirlo, il team anglo-austriaco potrebbe puntare sul ritorno di Albon che ha già affiancato Verstappen alla RB nel 2019 e nel 2020.