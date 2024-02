Principio d’accordo per Muriel: lascia subito l’Italia, è fatta

La notizia era nell’aria già da diverse settimane, ma solo nelle ultime ore è arrivata la svolta definitiva che definisce una volta e per tutte il futuro di Luis Muriel.

Oramai ai margini del progetto tecnico dell’Atalanta, l’attaccante colombiano è pronto a lasciare subito l’Italia, Bergamo e la Serie A per intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in carriera oltre oceano.

Stando alle ultime notizie, infatti, nelle scorse ore sarebbe stato raggiunto un principio d’accordo con la Dea per il trasferimento di Muriel, che avrebbe già dato il suo consenso per definire una volta e per tutte quest’operazione.

E’ fatta per Muriel: accordo con Atalanta e giocatore

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Luis Muriel, che presto saluterà l’Atalanta dopo quasi 5 anni in maglia nerazzurra.

C’era possibilità per il colombiano di lasciare la Dea già durante lo scorso calciomercato invernale, ma l’ex Samp e Fiorentina, fra le altre, ha aspettato l’opzione migliore prima di decidere di lasciare una volta e per tutte il calcio che conta. Adesso però l’impressione che si è finalmente giunti ai titoli di coda di questa storia, anche perché nelle ultime ore sarebbe arrivato l’okay definitivo da parte dello stesso Muriel a questo trasferimento oltre oceano.

Stando dunque a quanto riportato da Fabrizio Romano sui propri canali social, Luis Muriel lascerà subito l’Atalanta per diventare nelle prossime ore un nuovo giocatore degli Orlando City, franchigia della MLS nella quale hanno già giocato ex giocatori di Serie A, come Kakà e Pato.

Muriel va agli Orlando City: ecco quanto incassa l’Atalanta

Se l’Atalanta si può permettere di lasciar partire un giocatore come Muriel significa che la rosa a disposizione di Gasperini sia valida al punto da non aver bisogno di sostituire il colombiano, e potremmo dire che è effettivamente così considerato l’imminente recupero di El-Bilal Touré ed il rendimento stratosferico di Charles De Ketelaere.

Il futuro dell’Atalanta è dunque in buone mani, e l’impressione è che la Dea non rimpiangerà neanche più di tanto il colombiano che lascerà alla fine l’Italia davvero per pochi soldi. Stando infatti a quanto confermato da Fabrizio Romano, gli Orlando City verseranno nelle casse del club di Percassi 1 milione di euro per il cartellino di Luis Muriel, cifra che potremmo definire irrisoria rispetto al reale valore del giocatore ma che alla fine dei conti accontenta i bergamaschi che avrebbero potuto perdere il giocatore addirittura a parametro zero la prossima estate.

Muriel-Orlando City: i dettagli dell’accordo

Muriel è dunque pronto a lasciare subito l’Atalanta per firmare e diventare un nuovo giocatore degli Orlando City. Stando a Fabrizio Romano l’attaccante colombiano si legherà al club di MLS per le prossime tre stagioni con un contratto triennale per l’appunto a cifre ancora da svelare. Tutto fatto praticamente, manca solo l’ufficialità.