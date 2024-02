UFFICIALE – Trovato l’accordo con il nuovo allenatore

Dopo l’ufficialità dell’esonero degli scorsi giorni oggi è arrivata quella relativa alla presentazione del nuovo allenatore della squadra.

Le difficoltà riscontrate nell’ultimo mese e mezzo hanno portato la proprietà a stravolgere per la seconda volta in stagione gli equilibri all’interno dello spogliatoio, optando dunque per questo nuovo cambio in panchina nella speranza che possa essere quello che permetta una volta e per tutte alla squadra di rialzare la testa per salvare il salvabile in un campionato che può comunque regalare qualche soddisfazione, a patto che i giocatori siano i primi a crederlo.

UFFICIALE – Svelato il nuovo allenatore: altro cambio in panchina

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei e mondiali ma soprattutto in Italia, visto che nelle scorse ore è stato ufficializzato l’ennesimo cambio in panchina della stagione.

Nonostante nel corso di questi giorni siano stati accostati al club tantissimi nomi, alcuni dei quali anche particolarmente intriganti, la società mai come questa volta ha sentito il peso della situazione optando per un profilo esperto che conosce già molto bene la categoria, andando così sul sicuro.

Stando dunque a quanto riportato ed ufficializzato dallo stesso club sui propri canali social, Giuseppe Iachini è il nuovo allenatore del Bari. L’ex Palermo e Parma, fra le altre, subentra in corso a Pasquale Marino, che a sua volta aveva preso il posto a Mignani ad inizio stagione.

Iachini nuovo allenatore del Bari: i dettagli

Prima si è parlato di Fabio Cannavaro, poi di Moreno Longo, ma alla fine è Beppe Iachini il nuovo allenatore del Bari. Ad averlo ufficializzato lo stesso club pugliese sui propri canali social, che nel post di presentazione del classe ’64 ha anche svelato i dettagli dell’accordo raggiunto fra le parti.

Iachini ha infatti firmato col club di De Laurentiis un contratto fino al 30 giugno 2025, senza alcuna opzione di rinnovo per un’eventuale salvezza o promozione, o almeno questo è quanto traspare per il momento. Nel mentre, l’ex Palermo ha nel pomeriggio già diretto il suo primo allenamento alla guida dei Galletti.

Iachini a Bari: ecco come giocheranno i pugliesi

Con l’arrivo di Beppe Iachini cambieranno tante cose dalle parti del San Nicola, a partire dal modulo con qui scenderà in campo la squadra. Fino ad oggi, sia con Magnani che con Marino, il Bari ha sempre giocato con una difesa a 4, assetto che il marchigiano però non predilige e che potrebbe cambiare a favore di un 3-4-1-2, modulo che da sempre lo ha accompagnato nel corso della carriera.