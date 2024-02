Colpo di scena Dybala: top club sulla Joya, addio possibile

La Roma, nel prossimo mercato estivo, rischia di perdere Dybala: sull’attaccante argentino incombe un top club europeo

Nell’ultimo turno di campionato, la Roma ha vinto 4-0 contro il Cagliari: una partita dominata dal primo all’ultimo minuto e che i giallorossi sono riusciti a sbloccare subito grazie al gol (il terzo consecutivo) di Pellegrini. Match dove è stato grande protagonista Dybala.

L’argentino ha realizzato una doppietta (salendo a quota otto in campionato) e disputato una partita di grande qualità, una vera e propria spina nel fianco per la difesa avversaria. Quando Dybala è in queste condizione diventa, inevitabilmente, un giocatore in grado di cambiare l’esito del match in qualsiasi momento.

Gli obiettivi della Roma, in questa seconda parte di stagione, sono molto importanti: quarto posto in campionato e arrivare il più lontano possibile in Europa League. Un giocatore come Dybala, soprattutto senza problemi fisici, può essere fondamentale nel raggiungimento di questi traguardi.

Non solo gol e buone prestazioni però. Non mancano, infatti, le immancabili indiscrezioni sul futuro di Dybala. Il contratto dell’argentino con la Roma scade nel 2025 e il futuro dell’argentino rischia di essere lontano dalla Capitale. Su Dybala, in particolare, l’interesse di un top club europeo.

Dybala nel mirino di un top club, che intreccio

Nel prossimo mercato estivo uno dei protagonisti potrebbe essere Mbappé: il francese non rinnoverà con il PSG per trasferirsi, con tutta probabilità, al Real Madrid. Un colpo di mercato per le Merengues che aumenterebbe e non di poco le qualità del reparto offensivo a disposizione di Ancelotti.

Il probabile addio di Mbappé obbligherebbe il PSG a tornare sul mercato nonostante sostituire un giocatore delle qualità dell’attaccante francese sia veramente complicato. Ecco allora che il PSG potrebbe pensare a due attaccanti con cui rinforzare il proprio reparto offensivo.

I nomi di cui si parla sono quelli di Dybala insieme a uno tra Leao e Osimhen. l’attuale centravanti del Napoli, come confermato dallo stesso De Laurentiis, andrà via a fine stagione e tra le possibili destinazioni del nigeriano c’è proprio il PSG. L’eventuale arrivo dell’argentino e di Osimhen andrebbe a rinforzare un reparto offensivo che, sebbene privo di Mbappé, può comunque contare su calciatori di livello come Asensio, Kolo Muani e Goncalo Ramos.

Al momento si tratta di una semplice indiscrezione di mercato ma, nella prossima sessione estiva di mercato, l’addio di un giocatore come Mbappe scatenerebbe la classica reazione a catena per tanti attaccanti. Tra questi potrebbe esserci la Roma e i tifosi della Roma sono in ansia.