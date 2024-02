Serie A, problema muscolare per il centrocampista: stop più lungo

In Serie A gli infortuni sono sempre di più all’ordine del giorno. In tal senso, per il tecnico arrivano brutte notizie. Il problema muscolare per il centrocampista si rivela essere serio e, di conseguenza, lo stop è più lungo del previsto. Andiamo a vedere anche le ultime notizie relative ai tempi di recupero.

La questione che ruota attorno agli infortuni muscolare si gioca in buona parte sui tempi di recupero. Non è facile, infatti, stabilire quanto tempo occorra ad una lesione per essere riassorbita dall’organismo ed i tempi variano da professionista a professionista. E proprio in tal senso arrivano delle brutte notizie per il centrocampista e per la sua squadra, oltre che per la Serie A. L’infortunio di natura muscolare che lo ha colpito, infatti, si rivela essere più serio del previsto e, per questo motivo, sarà verosimilmente costretto a stare fuori ancora per qualche tempo. Si sperava di poterlo recuperare in poco tempo, ma a quanto pare le cose non sono andate per il verso giusto.

Serie A, il centrocampista KO per infortunio

In Serie A stiamo arrivando nella fase più calda della stagione dal momento che ora ogni punto ha un peso specifico enorme. In tal senso, è fondamentale affrontare questo periodo con la migliore condizione fisica di squadra possibile. Per il tecnico, però, proprio da questo punto di vista arrivano brutte notizie.

In casa Fiorentina, infatti, continua a suonare l’allarme legato alle condizioni fisiche ed atletiche di Arthur Melo. Il centrocampista, perno della mediana di Vincenzo Italiano, è ancora alle prese con questo problema muscolare che lo sta perseguitando. Sembrava fosse ormai pronto al rientro, ma a quanto pare non è ancora recuperato.

Fiorentina, Arthur ancora out: stop più lungo del previsto

Il regista brasiliano, per quanto non sia ancora tornato sui suoi livelli raggiunti soprattutto ai tempi del Barcellona e del Gremio prima ancora, rappresenta un perno per Vincenzo Italiano. Alla Fiorentina si è rilanciato, ma è fondamentale ritrovare la giusta forma fisica. Le ultime, però, preoccupano sia il suo allenatore che i tifosi. Non ha, infatti, ancora recuperato dal suo infortunio di natura muscolare e, di conseguenza, si proverà a farlo tornare arruolabile per il prossimo turno. La corsa per l’Europa, però, non può aspettare. Ed alla Fiorentina servirà il miglior Arthur.