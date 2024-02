Telefonata a Thiago Motta, ha accettato: cambia panchina subito

Risvolto importante che potrebbe cambiare tutto in vista della prossima stagione, perché ora Thiago Mitta è pronto ad accettare l’offerta di una big in Italia e il Bologna ha scelto il nuovo allenatore.

Il giovane tecnico che tanto sta facendo bene già dalla scorsa stagione sulla panchina del Bologna ora è pronto ad una nuova sfida. Perché il suo contratto è in scadenza proprio al termine di questa stagione che vorrebbe coronare con il raggiungimento in Europa visto che si ritrova in piena lotta con altre 7 squadre ed è a soli 3 punti dalla Champions League. Ora potrebbe arrivare una svolta importante per il futuro di Thiago Motta pronto ad accettare una nuova offerta con il Bologna a lavoro per il sostituto che prenderà il suo posto in panchina in vista dei prossimi anni.

La decisione potrebbe arrivare in maniera definitiva già nelle prossime ore considerando che la società sta valutando diverse situazioni. Perché ora si fanno sempre più concrete le voci riguardo il trasferimento dell’allenatore in una nuova squadra. Anche all’estero puntano forte su di lui, ma pare che i club italiani vogliono provare a tenerlo nel nostro campionato. Per questo motivo ora Thiago Motta può accettare e dire sì a una big di Serie A con il Bologna che lo libera.

Bologna: nuovo allenatore, è il sostituto di Thiago Motta

Continuano ad esserci tante voci di squadre anche importanti accostate a Thiago Motta per il prossimo anno con Juventus e Milan su tutte in Serie A. Per questo motivo e per il contratto in scadenza che il club emiliano si deve cautelare e fare una scelta immediata per il ruolo del prossimo allenatore.

La società sta già attiva sul mercato perché ha capito che trattare il rinnovo dell’allenatore attuale è quasi impossibile. Per questo motivo Thiago Motta sarà lasciato libero di firmare con un altro club dal Bologna che ha individuato il sostituto che potrebbe fare al caso del club emiliano.

Secondo le ultime notizie sono ormai settimaen che l’ad Claudio Fenucci tenta di parlare di rinnovo con Motta, il quale però rimanda la decisione definitiva a fine stagione. Chiaro che quando si faranno sotto le big in maniera ufficiale sarà difficile portarlo verso un rinnovo a Bologna e per questo che il club valuta Tudor, Di Francesco, Vanoli e Farioli come possibile sostituto del tecnico attuale.