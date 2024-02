Chelsea: Pochettino esonerato, scelto il nuovo allenatore

Svolta importante per quello che è il futuro del Chelsea pronto ad una nuova scelta per la panchina con l’esonero di Pochettino.

Si valutano diverse possibilità che possono portare ad un cambiamento importante perché il progetto ora può iniziare e deve prendere una piega diversa. Sono anni che lo storico club londinese fallisce nonostante i tantissimi investimenti. Da quando è andato via lo storico ex presidente Roman Abramovich che le cose sono andate nel peggior modo possibile, per questo motivo ora si pensa di provare ad affidare la squadra inglese ad un nuovo allenatore con l’esonero di Pochettino dal Chelsea che può seriamente essere messo alla porta dopo aver avuto diverso tempo a disposizione dove non ha raccolto quanto sperava.

Ora arrivano delle novità che riguardano la scelta in panchina, perché potrebbe anche essere affidato ad un nuovo allenatore italiano il Chelsea con l’esonero di Pochettino. In questi mesi la società prenderà una decisione definitiva, ma dopo l’ennesimo risultato deludente ora le cose sembrano destinate a dover cambiare per forza, perché sono anche i tifosi che chiedono di trovare delle nuove soluzioni. Il progetto dei Blues è pronto a ripartire più forte di prima, con un nuovo tecnico che arriverà in panchina.

Esonero Chelsea: Pochettino verso l’esonero

E’ davvero inspiegabile cosa sia accaduto al Chelsea in questi ultimi anni. Perché il club inglese sta raccogliendo risultati disastrosi sotto ogni punto di vista e in ogni competizione. Ora la squadra londinese non è più temuta come un tempo e incassa sconfitte in ogni competizione anche con squadre di minor livello, almeno dal punto di vista della carta. Perché anche quest’anno il Chelsea di Pochettino che rischia l’esonero ha incassato più sconfitte che vittorie e in Premier League è a metà classifica lontano dalla zona Europa. Anche il prossimo anno non parteciperà quasi sicuramente.

Non restano quindi che le coppe di lega come la FA Cup dove anche lì il Chelsea rischia di non vincere e a quel punto per Pochettino sarà il momento di dire addio con un’altra stagione disastrosa alle spalle. Si iniziano a valutare i nomi del possibile sostituto e si guarda anche in Italia per il nuovo allenatore del Chelsea.

Pochettino può essere esonerato dal Chelsea che punterebbe su Thiago Motta se dovesse scegliere un profilo giovane e di prospettiva guardando alla Serie A. Il tecnico si sta mettendo in mostra e ora potrebbe arrivare l’occasione della carriera per lui.