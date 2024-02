Dalla Juve alla Roma: in giallorosso per riscattarsi

La Roma ha messo nel mirino un giocatore della Juventus, scivolato indietro nelle gerarchie di Allegri. L’affare può andare in porto

José Mourinho, ormai, appartiene al passato. La Roma, dopo l’arrivo in panchina di Daniele De Rossi, si è ripresa conquistando tre vittorie di fila in campionato ai danni del Verona, della Salernitana e del Cagliari. Successi importanti, sia in termini di autostima che per la classifica. I giallorossi ora si trovano al quinto posto a -1 dall’Atalanta quarta e puntano con decisione alla zona Champions.

Champions League fondamentale anche per il calciomercato. Pur dovendo rispettare i paletti imposti dal fair play finanziario, si proverà a rinforzare la rosa acquistando rinforzi da destinare soprattutto alla difesa e al reparto offensivo.

Per quanto riguarda la difesa, si proverà a trattenere Dean Huijsen preso in prestito secco dalla Juventus ad inizio gennaio. L’olandese si è ambientato alla perfezione nella realtà romanista, giocando spesso (5 presenze per 184 minuti) e trovando persino la prima rete in Serie A nell’ultimo turno.

I bianconeri, al termine della stagione, contano di riportarlo alla base tuttavia il classe 2005, di recente, ha spiegato di voler prendere in considerazione l’idea di rimanere. Le società avranno modo di incontrarsi nelle prossime settimane, al fine di fare il punto della situazione insieme all’entourage del 18enne (entrato subito nel cuore della tifoseria). Da Torino, poi, potrebbe arrivare un ulteriore rinforzo, ovvero Arek Milik, scivolato indietro nelle gerarchie di Massimiliano Allegri.

Roma, il rinforzo arriva dalla Juventus

Il polacco, fin qui, è stato inserito nella formazione titolare soltanto in 4 occasioni mentre nelle altre 17 gare è entrata nella ripresa. Un bilancio negativo destinato a peggiorare ulteriormente, alla luce dell’ascesa di Kenan Yildiz e del ritorno di Federico Chiesa.

Da qui l’idea dell’ex Napoli (legato alla Juve fino al 30 giugno 2026) di iniziare a guardarsi intorno senza escludere la possibilità di trasferirsi in un altro club di prima fascia che possa garantirgli un ruolo di rilievo.

La Roma, in tal senso, rappresenterebbe la meta ideale visto che i giallorossi, in estate, con tutta probabilità perderanno Romelu Lukaku. Il belga, autore di 15 reti e 2 assist in 28 presenze complessive, non sarà riscattato dal Chelsea e questo obbiliga i Friedkin a muoversi per trovare un suo adeguato sostituto.

Diversi i profili vagliati, tra cui proprio quello di Milik ritenuto dalla dirigenza un elemento quanto mai interessante. Work in progress.