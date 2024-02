Sorpasso per Zirkzee: accordo a 60MLN

Il calciomercato potrebbe svoltare ora per più di un club perché il futuro di Zirkzee può essere deciso nelle prossime settimane con un nuovo accordo e la firma.

Il Bologna l’ha voluto tenere a gennaio ma ora punta a cercare delle nuove soluzioni in vista della prossima stagione. Perché in estate ci sarà quasi sicuramente l’addio del proprio attaccante. Difficile che alla fine resti il colosso olandese, tutto dipenderà anche da che posizione occuperà la squadra emiliana a fine anno. Una svolta che potrebbe cambiargli la carriera da calciatore, perché se dovessero restare Thiago Motta e tutti i migliori con una qualificazione in Europa allora qualcosa potrebbe cambiare anche per Zirkzee che può firmare con una nuova squadra e lasciare il Bologna.

Potrebbe cambiare qualcosa in vista delle prossime settimane con il futuro di Zirkzee deciso per una cessione nella prossima sessione di calciomercato. C’è grande attesa per quello che potrebbe capitare in vista del prossimo anno, perché c’è la sensazione che realmente si possa andare a trovare un nuovo accordo di livello davvero importante. Perché la squadra di Serie A può lasciar andare il giocatore verso una nuova squadra.

Calciomercato: Zirkzee in una big

C’è volontà di trattenere il giovane bomber di grande qualità stesso in Italia. Perché ci sono tante squadre che hanno mostrato interesse in questi anni e ora potrebbe cambiare tutto da un momento all’altro. Si attende di capire alla fine chi è che riuscirà a trovare un accordo con Zirkzee e il Bologna per il trasferimento del giocatore. Ci sono delle ultime notizie sul suo futuro.

A parlarne è il noto quotidiano di Repubblica che racconta di ciò che potrebbe accadere in estate perché Joshua Zirkzee del Bologna piace a tante squadre in Serie A che possono comprarlo come Milan, Napoli e Roma. L’attaccante olandese sarà sicuramente uno dei protagonisti del mercato estivo, perché è considerato uno pezzi pregiati del prossimo mercato in Italia.

Secondo le ultime notizie di mercato ora è il Napoli che punta a chiudere il colpo Zirkzee per il dopo Osimhen. Perché l’attaccante del Bologna è considerato uno dei candidati in lista per sostituire l’attaccante nigeriano. La valutazione che il Bologna fa di lui è di circa 60 milioni e ora il Napoli può seriamente pensare di puntare sul giocatore per beffare il Milan in vista della prossima sessione di mercato estiva.