Thiago Motta alla Juve: ecco la verità

Tra i tanti nomi accostati alla Juventus in caso di separazione anticipata con Allegri c’è anche quello di Thiago Motta: cosa c’è di vero.

Sesto posto in classifica a tre punti dal quarto posto e quarta miglior difesa del campionato. Il Bologna di Thiago Motta è certamente una delle rivelazioni del torneo e molto del merito va proprio all’allenatore di Sao Bernardo do Campo, giunto alla sua seconda stagione sulla panchina dei felsinei.

Il Bologna ha imposto il pari alla Juve all’Allianz Stadium e sia al Milan che all’Inter a San Siro, senza dimenticare le vittorie casalinghe contro Roma e Lazio. Risultati importanti contro squadre decisamente più attrezzate, a dimostrazione della bontà del lavoro dell’ex centrocampista della Nazionale italiana.

Proprio questo rendimento così positivo del suo Bologna ha scatenato una serie di voci sul futuro di Thiago Motta. Il suo contratto con i rossoblu scade nel 2024 e da tempo le parti stanno trattando per il rinnovo. Tuttavia nelle ultime settimane sono aumentati i corteggiamenti da parte di alcuni big club, sia italiani che esteri.

Thiago Motta-Juve, notizia bomba: come stanno le cose

Si è parlato parecchio del Milan, che considera l’allenatore del Bologna un possibile piano B in caso di mancato accordo con Antonio Conte, ma anche del Napoli, che è alla ricerca di una nuova guida per la prossima stagione. Nelle ultime ore è però spuntata una nuova squadra per Thiago Motta: l’indiscrezione ha già scatenato i tifosi.

Si tratta della Juventus, che vive un momento non serenissimo dopo i due stop consecutivi contro Empoli e Inter. Il solo punto conquistato nelle ultime due gare ha fatto riesplodere le critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, specialmente in merito all’atteggiamento deludente avuto dai bianconeri nel big match di San Siro. Il tecnico livornese ha un contratto con la Signora fino al 2025 ma l’ipotesi di una separazione anticipata a fine stagione non è da escludere.

In caso si consumi davvero l’addio tra Allegri e la Juventus una delle prime scelte di Giuntoli e Manna potrebbe diventare proprio Thiago Motta: il tecnico del Bologna sembra avere tutti i requisiti per prendere il timone dei bianconeri. Anche Dario Canovi, membro del suo entourage, è convinto che il 41enne sia un allenatore da Juve o comunque destinato a grandissime squadre: Canovi lo posiziona addirittura tra i primi 4-5 tecnici al mondo.

Tuttavia il membro dell’entourage ritiene che almeno finora non ci sia stato alcun contatto tra l’allenatore del Bologna e la Juventus. “L’avrei saputo“, ha detto Dario Canovi ai microfoni ufficiali di TvPlay. Al momento nessuna chiamata dei bianconeri, ma nei prossimi mesi le cose potrebbero cambiare.