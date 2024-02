Cagliari, esonero Ranieri: annuncio in diretta di Giulini

Arrivano le dichiarazioni da parte del presidente Tommaso Giulini riguardo il possibile esonero dell’allenatore del Cagliari Claudio Ranieri.

Nuova sconfitta per il club rossoblù che è in un momento di enorme difficoltà. Nel post partita di Cagliari Lazio, ai microfoni di Dazn è intervenuto il presidente Tommaso Giulini che ha rilasciato delle importanti dichiarazioni in merito al futuro di Ranieri e non solo.

Tre punti in cinque partite e classifica che preoccupa per il Cagliari, che è attualmente al penultimo posto in classifica con 18 punti. Il terzo ko di seguito, contro la Lazio, ha mandato su tutte le furie l’ambiente che adesso chiede una scossa alla squadra. Intanto, nel post partita il presidente Giulini ha annunciato dei provvedimenti e chiarito il futuro dell’allenatore del Cagliari Ranieri che è a rischio esonero.

Cagliari: esonero Ranieri dopo la Lazio, annuncio di Giulini

Così Tommaso Giulini nel post gara di Cagliari Lazio.

“Parlo a nome del mister e dei ragazzi. La delusione è tanta. Dopo tre sconfitte volevamo invertire il trend. Una botta pesante per noi e per il mister. Scusateci, non parlo da tanto, ma voglio mettere la faccia nei momenti di difficoltà. Riprenderemo martedì il lavoro. Purtroppo Frosinone ha portato la delusione in casa, quella era una partita da non perdere. Quando arriva la paura, devi essere bravo a non portarla in campo. Oggi siamo stati intimoriti, abbiamo sbagliato cose semplici. Adesso dovremmo essere bravi ad interpretare le prossime gare con il timore della retrocessione, ma solo cosi possiamo affrontare le prossime battaglie”

Esonero Ranieri? Ci può aiutare in questa situazione. Non è riconoscenza, ma tutto l’ambiente sa che il mister potrà portarci fuori da questa situazione. Nessuno come lui tiene alla salvezza. Evento che non ci meritiamo. Purtroppo da inizio stagione paghiamo tantissimi errori individuali. Gran parte della rosa è sotto le aspettative. Tutti devono prendersi le loro responsabilità. Soprattutto nei confronti dei tifosi”.

“Ritiro? Non ci sarà ritiro. Ci penserà il mister se sarà il caso di farlo”.