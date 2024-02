Tutto svanito per la Juve, hanno rifiutato anche Soulé

Svelato un clamoroso retroscena di mercato: proposta della Juve rifiutata. Di mezzo c’era anche Soulé

Gennaio è stato un mese cruciale per la Juve. L’arrivo di Tiago Djalò e Carlos Alcaraz ha sicuramente alzato il livello dei bianconeri, ancora in lotta per lo Scudetto nonostante la brutta sconfitta con l’Inter. I giochi sono ancora aperti anche se il ritmo tenuto dai nerazzurri sembra insostenibile.

A proposito di mercato, è emerso un retroscena su una possibile trattativa che ha coinvolto, l’estate scorsa, la Juve e uno dei big Serie A. L’offerta da parte dei bianconeri è stata rifiutata, ma guardando i valori attuali la risposta sarebbe cambiata in un batter d’occhio. Ecco cos’è successo.

Il nome di Domenico Berardi viene accostato alla Juve da anni, fin dal suo primo ‘boom’ con il Sassuolo, che l’ha fatto diventare il giocatore più rappresentativo della squadra. Anche nella scorsa stagione si è parlato di un suo possibile arrivo alla Juve ma, alla fine, la tanto attesa fumata bianca non è arrivata. La Juve ci ha riprovato nella scorsa sessione estiva con un’offerta che oggi sarebbe irrinunciabile ma che, all’epoca, il Sassuolo ha rispedito al mittente.

Offerta choc della Juve per Berardi: il Sassuolo l’ha rifiutata

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, la Juventus aveva proposto ai neroverdi 20 milioni di euro, offrendo in più come contropartita uno tra Iling Junior e Soulè in prestito per un anno.

Lo stesso Soulè che con il Frosinone di Di Francesco è diventato uno dei giocatori più cercati in Europa, con un cartellino salito oltre i 30 milioni di euro. L’argentino ha messo a segno 10 gol e 2 assist in sole 24 partite con la maglia dei ciociari, e sta traghettando il club verso una salvezza tranquilla.

A fine stagione, Soulè tornerà alla base e la Juve deciderà di comune accordo il suo futuro: c’è chi lo vorrebbe tenere in rosa date le ottime performance in campo, mentre altri vorrebbero venderlo al miglior offerente in Inghilterra (si è già fatto avanti il Southampton, ex club del neo-acquisto Alcaraz, ma si parla di offerte importanti anche delle big inglesi).

Il prezzo del suo cartellino è aumentato a dismisura rispetto all’anno scorso, quando veniva proposto in prestito a mezza Serie A dopo le esperienze nelle giovanili bianconere. Considerato il suo talento, Soulé, con tutta probabilità, si sarebbe imposto anche al Sassuolo che ha preferito tenere Berardi. Una decisione che non si può comunque ritenere sbagliata.