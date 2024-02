Hanno convinto Grosso: firma subito dopo l’esonero

Arriva la notizia che riguarda il cambio allenatore con l’allenatore che sarà licenziato e dopo il suo esonero arriverà subito il sostituto in panchina, è Fabio Grosso.

Momento di stagione decisivo perché il club è pronto a ripartire con una nuova guida in panchina. C’è stato un cambio immediato per diverse società nelle ultime ore e adesso anche un altro club italiano può pensare di mettere da parte il proprio progetto tecnico con l’attuale allenatore per sceglierne uno nuovo. Ci sono delle novità che riguardano quello che potrebbe essere annunciato nelle prossime ore, perché ora dopo l’esonero può arrivare Fabio Grosso in panchina come allenatore.

Potrebbero esserci dei cambiamenti in panchina in vista delle prossime ore, perché la società ha deciso di mettere da parte l’allenatore attuale per una nuova guida. Ci sarebbero delle novità veramente importanti che possono portare all’esonero del tecnico per Grosso che tornerebbe di nuovo in Italia per avviare un nuovo progetto di livello. Ora si attende soltanto l’annuncio, che può arrivare già nelle prossime ore, visto che ci sarebbero delle riflessioni in corso.

Esonero in Italia: scelto Fabio Grosso

Ci sono delle importanti novità che riguardano la scelta che starebbe prendendo la società in vista dei prossimi mesi e anche anni. Perché c’è la chiara volontà per provare a mettere in piedi un progetto serio che possa avere come allenatore Fabio Grosso. Sarà proprio il club di Serie A nelle prossime ore a decidere in maniera definitiva, perché da un momento all’altro potrebbe arrivare il comunicato ufficiale della società per il nuovo allenatore. C’è la sensazione che qualcosa possa cambiare subito.

C’è la seria possibilità che il Sassuolo possa esonerare Dionisi per Fabio Grosso come nuovo allenatore. Infatti, secondo le ultime notizie la società sta riflettendo sulla posizione dell’attuale tecnico Alessio Dionisi che può essere messo alla porta. Nelle prossie ore se decidessero di cambiare allenatore i neroverdi andrebbero a puntare su un giovane allenatore che possa essere decisivo già da subito per provare dare risultati e continuità anche nel futuro.

Al momento però Fabio Grosso chiede al Sassuolo per firmare un contratto fino al 2025 e sarebbe l’obiettivo principale come sostituto di Dionisi. Le prossime ore saranno indicative per capire come andrà a finire questa situazione. Dopo l’ennesima partita senza vittoria e una classifica davvero complicata che può arrivare il cambiamento decisivo in panchina.