Juventus, la verità su Chiesa spaventa i tifosi: “Mai riassorbito”

Federico Chiesa continua a preoccupare moltissimo i tifosi della Juventus: le ultime parole non lasciano dubbi

Federico Chiesa ha completamente smaltito la botta al piede destro rimediata durante il match di San Siro contro l’Inter ed è tornato ad allenarsi regolarmente con la squadra.

Aumentano, quindi, le possibilità di vederlo titolare già nella gara dell’Allianz Stadium contro l’Udinese. Molto probabilmente Allegri sceglierà di affidarsi all’attaccante della Nazionale italiana per dimenticare i due passi falsi contro Empoli e Inter e tornare al successo in campionato, fondamentale dopo il 2-4 dei nerazzurri contro la Roma.

Considerata l’indisponibilità di Dusan Vlahovic, sarà Milik ad affiancare Chiesa nell’attacco bianconero. Nonostante la buona notizia sul suo recupero permangono comunque dubbi sull’integrità fisica di Chiesa. L’attaccante, infatti, continua a essere tormentato da acciacchi vari che non gli permettono di mantenere una regolarità di rendimento.

Condizioni fisiche precarie e non solo. Come riferiscono le indiscrezioni di mercato non è escluso che nelle trattative per il rinnovo della giovane stella Kenan Yildiz, per cui è pronto un prolungamento fino al 2028, ci sia la volontà di puntare tutto sul talento turco e cautelarsi in caso di addio a Chiesa a fine stagione.

Chiesa, la verità sull’infortunio: ora i tifosi juventini tremano

Il giornalista Xavier Jacobelli, ex direttore di Tuttosport, ha voluto dire la sua sulla situazione che riguarda entrambi i giocatori. Jacobelli, in un’intervista a News.Superscommesse.it, ha precisato che i bianconeri devono sciogliere il prima possibile il nodo Chiesa.

Secondo il giornalista, infatti, l’attaccante bianconero non ha mai assorbito del tutto il grave infortunio al ginocchio sinistro di due anni fa. Ne è una prova l’andamento a singhiozzo mostrato da quando è tornato in campo. Per Jacobelli, il suo recupero al 100% è determinante non solo per la Juve, ma anche per la Nazionale italiana.

Ma non è tutto, perché il giornalista fa capire che la Juventus crede moltissimo in Yildiz e pare intenzionata a puntare fortemente sul talento turco. Un giocatore che l’ex direttore di Tuttosport definisce “un talento cristallino“. Proprio Jacobelli fa notare che, in caso di fumata bianca, nelle trattative per il prolungamento per Yildiz si tratterebbe del terzo rinnovo in due anni. Un aspetto che la dice lunga sul grande valore che la Juve attribuisce al suo attaccante che Vincenzo Montella, c.t. della Turchia, convocherà anche per l’Europeo.