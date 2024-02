Via libera, al Milan a parametro zero: non ha rinnovato

Via libera per il Milan, vicino ad ingaggiare un parametro zero: non ha rinnovato con il suo attuale club, può arrivare in rossonero in estate

La prossima estate il Milan dovrà rinforzare ogni ruolo della propria rosa. A partire dalla difesa che è ancora in emergenza da qualche mese. Le diverse defezioni dei rossoneri hanno riguardato quasi specialmente quel reparto lì, con Pioli che è stato spesso costretto a schierare nel momento più critico Theo Hernandez al centro della difesa o ricorrere al giovane Simic.

Col mercato di gennaio la situazione è leggermente migliorata quando è stato richiamato Gabbia dal prestito al Villarreal. Da qualche settimana sta andando avanti in coppia con Kjaer in attesa di altri rientri.

Tomori e Kalulu dovrebbero rientrare a breve, Thiaw è praticamente già aggregato al gruppo e così Pioli potrà così respirare considerando il ritorno dell’Europa League con la prospettiva di giocare in maniera stabile (come sperano a Milanello) ogni tre giorni da qui a fine campionato. Si era vociferato di nuovi arrivi nel reparto anche a gennaio, ma alla fine non è arrivato nessuno.

Via libera per il Milan, arriva a parametro zero: non ha rinnovato col suo club

Sollecitato in conferenza stampa su questo argomento, Stefano Pioli ha dichiarato che in accordo con la società, si è deciso di non comprare giocatori provenienti dall’estero e che magari avrebbero avuto di un tempo mediamente lungo per ambientarsi. Se era possibile arrivare a colpi già pronti subito ok, altrimenti ogni discorso sarà rinviato a fine campionato.

Probabilmente anche per questo motivo sono stati bocciati alcuni profili, che non significa che non arriveranno più in futuro. Prendere un calciatore in estate è diverso rispetto all’acquistarlo a campionato in corso nel mercato invernale. Probabilmente c’è anche questo tra i motivi per il quale a gennaio non si è puntato con decisione sull’arrivo di Tosin Adarabioyo dal Fulham.

Uno dei motivi, ma non il principale. Parliamo di un difensore classe 1997 inglese ma di origini nigeriane. Gioca nel club londinese dal 2020 e la sua carriera si è sviluppata tutta in Inghilterra. Il Milan l’ha messo nel proprio mirino e si tratterebbe per lui della prima esperienza su un suolo estero. Come detto i rossoneri lo volevano già a gennaio ma il motivo principale del mancato arrivo è il suo status.

Si tratta di un parametro zero, in estate può arrivare gratis e dalle ultime voci il difensore non ha nessun intenzione di rinnovare col Fulham. Ha rifiutato anche l’ultima proposta e questo dà il via libera al Milan. Perché dunque prenderlo a gennaio, pagando una somma ai londinesi quando lo si può avere gratis tra pochi mesi? Attenzione però alla concorrenza del Liverpool, che da qui a giugno potrebbe convincere il difensore a cambiare aria pur restando però non troppo lontano da casa sua.