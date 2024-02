Juventus: due cessioni, già scelti i sostituti

A lavoro la Juventus in vista della prossima stagione con il calciomercato estivo che potrebbe decollare nelle mani di Cristiano Giuntoli che ha già pronti dei movimenti.

La società bianconera ha deciso di iniziare un nuovo percorso di crescita in vista dei prossimi anni, con la speranza di provare a diventare una squadra vincente e competitiva sia in Italia che in Europa. Per questo motivo ora la Juventus prepara gli acquisti e cessioni che potrebbero arrivare alla corte del tecnico che sarà ancora Massimiliano Allegri o una nuova scelta. Decisivi saranno questi prossimi mesi per capire come andrà a finire proprio con l’attuale allenatore, perché presto potrebbero esserci delle novità importanti per i tifosi con la decisione definitiva del tecnico.

Nel mercato di gennaio ha già sondato il terreno la Juventus per alcuni profili che sono stati bloccati e altri che potrebbero trovare un’intesa nei prossimi mesi proprio con la società bianconera che non si ferma. La squadra mercato capitanata da Cristiano Giuntoli sta cercando di migliorare la Juventus e lo farà con dei nuovi arrivi che troveranno spazio in seguito alle partenze che ci saranno in vista dei prossimi mesi si alcuni giocatori.

Calciomercato Juventus: acquisti e cessioni

Il club juventino si sta dando da fare già ora per provare a migliorare sempre di più la rosa anche il prossimo anno. Lo farà provando a ridurre i costi e cercando di puntare sui giovani di proprietà che hanno già dimostrato, chi con la Juve e altri nelle squadre in cui sono stati girati in prestito, di poter essere all’altezza della Juventus. Ecco che allora altri movimenti sembrano già decisi tra cessioni e acquisti della Juventus.

Il reparto difensivo cambierà poco, perché la Juventus vuole puntare su Szczesny in porta con pacchetto di difesa che sarà affidato ai soliti Danilo, Bremer, Gatti più il nuovo arrivato Tiago Djalo acquistato a gennaio dalla Juventus e Dean Huijsen che arriva dal prestito, il giovane promettente che già con la Roma sta dimostrando grandi qualità.

Saranno due quindi i calciatori in uscita, perché Alex Sandro saluterà la Juventus e con lui anche Rugani potrebbe dire addio. In caso di cessione anche del centrale italiano che la Juve valuterà se promuovere un nuovo centrale dalle giovanili o prendere qualcuno in giro sfruttando occasioni di mercato. Di sicuro l’uomo mercato Cristiano Giuntoli si sta già dando da fare e non si farà trovare impreparato, sorprendendo ancora una volta tutti.