Il Milan rischia grosso: irrompe il Liverpool

Pericolo per il Milan sul mercato: i rossoneri devono fare attenzione alla concorrenza del Liverpool che punta allo stesso obiettivo

Vittoria importante quella ottenuta dal Milan nell’ultima giornata di campionato: i rossoneri, grazie all’1-0 sul Napoli, hanno consolidato il terzo posto. La stagione di Giroud e compagni è stata caratterizzata da diversi alti e bassi ma nel giudicare quanto fatto dalla squadra fino ad ora bisogna tenere in considerazione il discorso infortunati.

Pioli, specialmente nel reparto difensivo, ha dovuto fare i conti con una vera e propria emergenza vista l’indisponibilità di Tomori, Thiaw e Kalulu. La società è intervenuta nell’ultimo mercato invernale con il ritorno di Gabbia ma, in vista della sessione estiva, dobbiamo aspettarci un altro investimento in modo da tenere il reparto al sicuro.

Diversi i nomi monitorati e tra questi troviamo quello di Tosin Adarabioyo, classe 1997 in forza al Fulham, un giocatore forte fisicamente, abile nel gioco aereo e in grado di giocare sia nella difesa a quattro sia in un reparto con tre centrali. Sta disputando una buonissima stagione con il Fulham, squadra destinata a una tranquilla salvezza in Premier.

Il futuro del difensore però sembra essere in forte discussione. Adarabioyo ha un contratto in scadenza il prossimo trenta giugno e, pertanto, potrebbe liberarsi a parametro zero. Su di lui ha messo gli occhi il Milan che ha provato a prenderlo, invano, già a Gennaio. Attenzione però alla concorrenza.

Milan, il pericolo si chiama Liverpool: stesso obiettivo di mercato

Stando a quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, il pericolo principale per il Milan nella corsa al difensore del Fulham si chiama Liverpool. I Reds, nella prossima sessione estiva di mercato, rischiano di dover attuare una mini rivoluzione per quanto concerne il reparto arretrato. Matip, attualmente infortunato ha il contratto in scadenza a giugno mentre van Dijk potrebbe lasciare, complice anche l’annunciato addio di Klopp.

L’addio dell’olandese non sarebbe semplice da digerire considerando l’importanza del giocatore e quanto fatto in maglia Reds. La società però vuole farsi trovare preparata e un giocatore come Tosin Adarabioyo potrebbe rappresentare la soluzione giusta per il nuovo ciclo del Liverpool.

Il Milan dunque rischia di veder sfumare uno degli obiettivi con cui rinforzare il reparto arretrato. Due i principali problemi: la disponibilità economica, superiore, del club inglese e la possibilità, per il ragazzo, di continuare a giocare in un campionato come la Premier League nel quale è molto apprezzato.