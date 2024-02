Il tecnico dice no: ribaltone per la panchina del Milan

Il tecnico ha deciso di rispedire al mittente l’offerta propostagli: nuovo ribaltone per la panchina del Milan

Salvo clamorosi ripensamenti da parte della dirigenza o un miracolo in campionato, Stefano Pioli non dovrebbe essere confermato sulla panchina del Milan nonostante il contratto di quest’ultimo scada nel 2025.

I rossoneri vogliono cambiare dopo 4 anni con il tecnico emiliano in panchina ed hanno già iniziato a lavorare sul suo sostituto. Il primo nome della lista del Diavolo è Antonio Conte che – stando all’ultime indiscrezioni – sarebbe il favorito per essere il nuovo allenatore dei rossoneri. Un nome che ha entusiasmato la tifoseria del Milan che vede nel tecnico salentino l’uomo giusto per riportare la loro squadra sul tetto d’Europa.

Tuttavia, di ufficiale non c’è ancora nulla e non è detto che alla fine sarà Conte il nuovo allenatore del Milan. I rossoneri stanno visionando tanti altri profili, non solo italiani, ma anche stranieri e tra quest’ultimi uno di quelli che più intriga la dirigenza è quello di Julen Lopetegui, ex ct della Spagna ed ex allenatore di Siviglia e Real Madrid. E nelle ultime ore su questo fronte sono arrivate notizie molto importanti che fanno ben sperare il Milan.

Milan, Lopetegui scalpita: lo spagnolo rifiuta il Crystal Palace

Attualmente quindicesimo in classifica e solo a +5 dalla zona retrocessione, il Crystal Palace sta riflettendo seriamente sul futuro di Roy Hodgson. Come riportato da Footballinsider247.com, le Eagles non hanno ancora preso una decisione definitiva sull’esonero del tecnico inglese, ma qualora dovessero arrivare altri risultati negativi allora l’addio sarebbe inevtiabile.

Per sostituire Hodgson, il Crystal Palace ha già messo due obiettivi nel proprio mirino, vale a dire Steve Cooper e soprattutto Julen Lopetegui, ancora senza panchina dopo la disastrosa avventura al Wolves. Le Eagles vorrebbero dargli una nuova opportunità in Premier League ma lo spagnolo, secondo quanto riferito dal tabloid inglese, avrebbe già declinato la loro offerta.

Lopetegui sa dell’interesse del Milan nei suoi confronti e vuole attendere la fine della stagione per vedere se arriverà la chiamata decisiva da parte dei rossoneri. Il tecnico spagnolo vuole rimettersi in gioco su una grande panchina dopo l’esperienza tutt’altro che indimenticabile alla guida del Real Madrid ed allenare il Milan è un’idea che lo stuzzica molto.

I rossoneri hanno inserito lo spagnolo nella lista delle possibili alternative qualora saltasse l’arrivo di Antonio Conte, ad oggi obiettivo prioritario del Diavolo. Nel frattempo, Lopetegui aspetta e spera, deciso a rifiutare le altre offerte che potrebbero arrivargli nel corso dei prossimi mesi pur di poter ricevere la chiamata del Milan.