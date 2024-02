Mistero Leao sui social: i suoi nuovi tifosi si scatenano

Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano il Milan. La società rossonera la prossima estate dovrà affrontare la questione legata al futuro di Rafa Leao.

Iniziano già a circolare le prime voci riguardo il destino dell’asso portoghese che è finito nel mirino dei principali top club europei. Ecco le ultimissime novità con il calciatore che sui social ha già scatenato i suoi nuovi tifosi.

Calciomercato Milan: annuncio social di Leao

Secondo quanto riportato da ‘Sport’, il club blaugrana punta la stella del Milan: è lui il prescelto per rafforzare l’attacco. E’ uno dei giocatori più forti in assoluto della Serie A e non è dunque un caso che il suo nome ciclicamente venga accostato a quello di grandi club europei. Rafael Leao è uno di quei campioni che potrebbero fare la differenza in qualsiasi campionato e, secondo quanto riportato da ‘Sport’, tra le società che lo hanno messo nel suo mirino c’è anche il Barcellona. Strappare l’asso lusitano al Milan non sarà ovviamente impresa semplice, ma il club catalano è pronto a fare un tentativo.

Come riportato da ‘Sport’, il Barcellona è ancora costretto a fare i conti con problemi finanziari, ma la volontà del club è quella di prendere almeno una stella di prima grandezza nel corso della prossima sessione di calciomercato. Il Barcellona sta lavorando alla vendita dei ‘Barça Studios’, cosa questa che garantirebbe un innesto di circa 200 milioni nelle casse del club. Sarebbe proprio grazie a queste entrate che il club vorrebbe fare pochi innesti mirati destinati ad inalzare la qualità complessiva della rosa.

Il Barcellona vorrebbe prendere due giocatori in particolare: un mediano fisicamente molto forte ed un esterno capace di fare la differenza. Per il primo ruolo si sta pensando ad Amadou Onana dell’Everton, mentre per il secondo si sono valutati i profili di Sané (che sembra destinato a rinnovare con il Bayern) e Leao (che sarebbe il preferito in assoluto). La stella del Milan viene vista come il giocatore capace di fare la differenza e di garantire tanta velocità sulla fascia.

Leao via dal Milan: la clausola da 175 mln, ecco chi può pagarla

Secondo quanto riportato da ‘Sport’, il ciclo italiano di Rafa Leao potrebbe essere arrivato alla sua conclusione. Sulle tracce del giocatore c’è anche il PSG, ma lui non vorrebbe tornare in Francia. Preferirebbe un’esperienza in Spagna o in Inghilterra e il Barcellona sarebbe già informato della cosa. Un ruolo centrale nella vicenda potrebbe averlo Jorge Mendes che starebbe cercando di riprendersi la procura del giocatore. Qualora ci riuscisse, un eventuale trasferimento al Barcellona diventerebbe più semplice.

Rafa Leao è legato al Milan da un contratto con scadenza giugno 2028 nel quale è stata inserita una clausola rescissoria da 175 milioni di euro esercitabile solo per dieci giorni a luglio. Una cifra alla quale il Barcellona non potrebbe nemmeno avvicinarsi, ma non è escluso che si possa in qualche modo trattare.