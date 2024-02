Mou ha già imparato una nuova lingua: ecco il segnale sul futuro

Arrivano segnali importanti sul futuro di Josè Mourinho, che sta imparando una nuova lingua! Il portoghese può approdare in un nuovo club

Potrebbe essersi delineato il futuro di Josè Mourinho, dopo un mese esatto dall’ultima panchina con la Roma. L’esonero è arrivato come un fulmine a ciel sereno, il portoghese è andato via amareggiato da Trigoria ma consapevole che non aspetterà poi molto ai box per riprendere a fare la cosa che ama di più, ovvero allenare.

Il tecnico è già alla ricerca di una nuova esperienza e chissà che non arrivi subito, già nelle prossime settimane. Avrebbe del clamoroso in quanto il tecnico portoghese è fino a giugno sotto contratto con la Roma e accettare una panchina subito significherebbe dover rescindere con i giallorossi.

Facendo indirettamente un “favore” ai Friedkin con i quali non si è lasciato esattamente in buoni rapporti. La volontà del portoghese è farsi pagare tutte le mensilità da qui a giugno, ma l’occasione fa l’uomo ladro. E se questa opportunità si paleserà subito, difficilmente lo Special One dirà di no.

Mou ha imparato una nuova lingua: il segnale sul futuro

Secondo quanto riportato da Bild Sport, una delle fonti più autorevoli in Germania, l’ex Roma avrebbe già iniziato ad imparare una nuova lingua, dopo le tante che già conosce. Mou in particolare starebbe studiando il tedesco, segno inequivocabile di quella che può essere la sua prossima destinazione.

Si vocifera, infatti, di un possibile approdo al Bayern Monaco al posto di Tuchel. L’ex Chelsea sta ricevendo una valanga di critiche da addetti ai lavori e tifosi in Germania, pronti a chiederne la testa, dopo che il tecnico ha perso in malo modo lo scontro diretto per il primato contro il Bayer Leverkusen.

L’allenatore tedesco, arrivato al Bayern un anno fa, è adesso nel mirino della critica e le prossime prestazioni saranno sicuramente sotto la lente d’ingrandimento. A partire dal match di Champions League contro la Lazio.

Al suo posto può arrivare Josè Mourinho. L’affondo può esserci subito ma anche in estate, ad ogni modo il destino del tecnico portoghese potrebbe vederlo allenare per la prima volta in Germania. Secondo la Bild, dunque, Mou sarebbe già in contatto con alcuni esponenti del Bayern e soprattutto starebbe imparando il tedesco. Vuole farsi trovare pronto quando (e se) arriverà la chiamata definitiva, non lasciando nulla al caso. Star studiando la nuova lingua è un indizio che vale più di mille prove.