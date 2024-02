Rivelazione in diretta su Chiesa: ha già scelto la sua prossima squadra

Il futuro di Federico Chiesa alla Juventus appare sempre incerto. Le ultime sul rinnovo che coinvolgono anche un altro calciatore bianconero

Passano i mesi e del rinnovo di Federico Chiesa con la Juventus non c’è ancora nessuna traccia. L’attaccante bianconero ha un’intesa valida fino al 2025 e già da tempo Cristiano Giuntoli è in contatto con gli agenti del giocatore per capire come prolungarla.

Tuttavia, nonostante i colloqui, la fumata bianca non arriva. Nelle ultime settimane non sono stati fatti passi avanti concreti e ora la paura dei tifosi juventini è quella di veder andare via Chiesa a fine stagione.

Chiaramente la Juventus non può permettersi di perdere un giocatore importante come Chiesa a parametro zero, vista anche la spesa fatta nel 2020 per strapparlo alla Fiorentina (circa 60 milioni di euro). Ecco perché in caso di mancato rinnovo nei prossimi mesi, la possibilità di una cessione in estate diventerebbe molto forte.

Stando alle indiscrezioni, pare che la dirigenza juventina abbia già ricevuto alcune proposte dall’estero che troverebbero il gradimento dell’ex viola. Tuttavia è un altro il giocatore che avrebbe già scelto la nuova squadra con cui giocare.

Rivelazione in diretta su Chiesa: trapela già il nuovo club

Secondo il giornalista di Raisport Paolo Paganini, infatti, non è tanto Chiesa a pensare a un futuro lontano dalla Continassa: l’idea di un trasferimento all’estero stuzzica molto di più Matias Soulè, attualmente in prestito al Frosinone. L’argentino, certamente uno dei migliori giocatori della Serie A con i suoi dieci gol e due assist, sembra molto tentato dal Bayern Monaco.

Secondo Paganini non c’è solo il Bayern, dato che Soulè ha tanti estimatori. Tuttavia per il giornalista di Raisport, il focus della Juve non sarà sull’argentino, ma su Chiesa. Per Paganini, infatti, i bianconeri non possono lasciar partire entrambi i suoi giocatori di talento. Se va via Soulè non può partire anche Chiesa; se invece verrà ceduto quest’ultimo, Soulè rimarrà a Torino.

Di certo entrambi i calciatori della Juve hanno molto mercato e di fronte a eventuali offerte da capogiro Giuntoli non potrebbe fare a meno di avviare trattative. Soulè ha però una scadenza più lontana: il suo contratto con la Juve scade nel 2026. Pertanto la situazione che Giuntoli deve risolvere più velocemente è proprio quella relativa a Chiesa. Contro l’Udinese, intanto, l’attaccante torna tra i titolari dopo oltre un mese.