Chiesa scartato, chiuso il colpo da 70 milioni

Nel momento più difficile della stagione della Juve, non cessano le voci riguardanti Federico Chiesa in vista del prossimo anno.

Alcuni lo temevano, altri se lo aspettavano. Capita che durante l’arco di una stagione vi sia un momento in cui vada tutto storto che compensi, quasi naturalmente, un lungo periodo dove anche gli episodi, apparentemente insignificanti, hanno ‘girato’ positivamente.

Per la Juventus questo momento è arrivato. Un solo punto rimediato nelle ultime tre gare di campionato. Pareggio con l’Empoli in casa, cui hanno fatto seguito due sconfitte pesanti, con Inter ed Udinese, che l’allontanano definitivamente dalla vetta con il Milan ora a -1 dal secondo posto.

E’ bastato il pareggio interno con l’Empoli, prima ancora del doppio ko, per rilanciare i dubbi sulla guida tecnica bianconera. Massimiliano Allegri è ritornato, prepotentemente, sul banco degli imputati. Proseguire con l’attuale allenatore per un’altra stagione o chiudere il rapporto con un anno di anticipo? Questo è il problema.

La risposta a queste domanda potrebbe portarne altre dietro, in una sorta di effetto domino. Allegri ha i suoi pupilli, giocatori ai quali non rinuncerebbe mai, Adrien Rabiot, ed altri con i quali non ha mai instaurato un buon rapporto, Federico Chiesa.

Chiesa scartato, colpo da 70 milioni

Il futuro dell’attaccante bianconero dipende anche da chi guiderà la Juventus la prossima stagione. Difficile che i due passino un’altra annata fianco a fianco. Al di là della seppur importante questione allenatore, Chiesa ha il contratto che scadrà nel 2025. Giuntoli intende farlo rinnovare, prolungandolo almeno di un anno per evitare di doverlo cedere la prossima estate prima che vada in scadenza.

Trattativa complessa dove, come sempre, la componente economica risulterà determinante. Pertanto, la prossima estate, le strade della Juventus e di Chiesa potrebbero dividersi. Riguardo il futuro prossimo dell’attaccante bianconero footballinsider247.com ci informa che sembra ormai svanita una possibile destinazione.

Il Liverpool è alla ricerca del sostituto di Mohamed Salah, ormai prossimo alla scadenza di contratto e Federico Chiesa è sempre stato un possibile obiettivo. Sembra, invece, che i Reds punteranno il 23enne attaccante portoghese del Wolverhampton, Pedro Neto. Il Liverpool è pronto a mettere sul piatto circa 60 milioni di sterline, l’equivalente di 70 milioni di euro pur di acquisire l’attaccante.

Il Wolverhampton ha bisogno di risorse economiche per la propria campagna acquisti e la cessione del suo attaccante potrebbe risolvere diversi problemi in tal senso. Se così fosse per Chiesa verrebbe meno un’opzione importante. E’ facile immaginare che si sia soltanto all’inizio di un telenovela che durerà fino alla prossima estate.