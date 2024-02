Escluso prima della Champions: l’infortunio è serio, le condizioni

Ha sentito un problema, complicando le cose poco prima del calcio d’inizio della sfida di Champions League.

Secondo quanto riferiscono i colleghi di Prime Video, nel corso dei minuti che hanno anticipato il calcio d’inizio della sfida di Champions League, il problema è stato serio a tal punto da alzare bandiera bianca, non potendo giocare la delicatissima sfida europea.

Un infortunio che ha cambiato le scelte di formazione poco prima di aver comunicato le scelte ufficiale dei due allenatori, per la sfida di Champions League che si gioca questa sera.

Infortunio prima del match: cambio all’ultimo, svelato il motivo

È stato svelato il motivo delle scelte, che sono praticamente cambiate all’ultimo. Dopo aver comunicato le formazioni ufficiali di Lazio-Bayern Monaco, la Lazio ha dovuto annunciare l’assenza per infortunio di un suo calciatore.

Un problema che è emerso nel corso del riscaldamento, nei minuti che sono preceduti al calcio d’inizio e che ora preoccupano, nelle condizioni del calciatore, il club biancoceleste.

Ha sentito tirare il muscolo, nel momento dei tiri del riscaldamento. In Champions aveva sempre giocato Vecino, che non ha voluto rischiare, con gli esami strumentali che saranno svolti nella mattinata di domani. Inoltre, il centrocampista uruguaiano non è finito neppure in panchina, non potendo contribuire alla sfida di questa sera tra Lazio-Bayern Monaco.

Si teme il peggio su Vecino: le condizioni dopo l’infortunio

Si teme che si sia stirato, con i tempi di recupero che sarebbero poi lunghi un bel po’ per Vecino, out in Lazio-Bayern Monaco. La Lazio spera, dal canto proprio, che si tratti solo di un fastidio muscolare di poco conto, ma sembra essere proprio lo stesso punto che già “colpì” lo stesso centrocampista biancoceleste. La sensazione che filtra dall’Olimpico, stando a quelli che sono i primi aggiornamenti sulle sue condizioni, non è buona. Si teme che si possa trattare di qualcosa di serio e, in ogni caso, al suo posto è stato impiegato come titolare Danilo Cataldi.

Ultime su Vecino: salterebbe diverse partite, i tempi di recupero

Qualora dovesse confermarsi la condizione muscolare di Vecino, con l’infortunio legato ad uno stiramento, allora per la Lazio non sarà facile. C’è da ricordare che in questo momento, oltre alla partita di Champions League da sogno contro il Bayern, c’è da sistemare molto in campionato. La Lazio rischia di non arrivare neppure in Conference e, in questo momento, Maurizio Sarri avrebbe bisogno di tutti a centrocampo. L’infortunio di Vecino, con la possibilità di vederlo assente non solo nel prossimo week-end, manda in apprensione il tecnico di Figline che spera di aver buone notizie nella mattinata di giovedì.