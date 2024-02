Game over Milan: firma in Premier League

Brutte notizie per il Milan fronte mercato con i rossoneri che vedono sfumare un obiettivo destinato in Premier League.

Prima beffa in arrivo per il Milan in vista del mercato estivo: i rossoneri hanno messo nel mirino diversi profili anche di respiro internazionale ma rischiano di essere battuti nella corsa ad un obiettivo da una big del campionato inglese.

La dirigenza del Milan è al lavoro sotto diversi punti di vista per costruire una squadra di livello in vista della prossima stagione. I risultati altalenanti hanno estromesso il Milan dalla corsa allo scudetto troppo presto in questo campionato e non sono piaciute le eliminazioni premature sia in Champions League che in coppa Italia.

Oltre ai pensieri relativi ad un nuovo allenatore, in casa Milan si stanno valutando i profili adatti per permettere alla rosa di fare il salto di qualità. Si è complicata tremendamente la pista che porta ad un difensore, da tempo nel mirino dei rossoneri.

Calciomercato Milan, salta un obiettivo: tutto da rifare per i rossoneri

Il Milan vede sfumare la possibilità di arrivare a Lloyd Kelly. Il difensore del Bournemouth, in scadenza di contratto nel giugno di quest’anno, appare molto vicino al Newcastle che, secondo quanto affermato dal Daily Mail, si starebbe muovendo con decisione per il centrale inglese.

Una brutta notizia per il club meneghino che sperava di chiudere un importante colpo a zero in vista della prossima stagione. Il difensore piace da tempo alla dirigenza rossonera che aveva provato ad imbastire una trattativa già in inverno con il Bournemouth per prendere da subito il calciatore classe 1998 senza però ricevere un’apertura in tal senso dagli inglesi.

Ora il Newcastle appare in netto vantaggio nella corsa al difensore che potrebbe così restare in Premier League anche in vista del prossimo campionato. Milan che dovrà quindi cercare delle alternative di livello sul mercato considerato il fatto che Kjaer appare destinato all’addio al termine di questa stagione essendo in scadenza di contratto. Il sogno resta sempre Alessandro Buongiorno ma il Torino chiede 30 milioni di euro per il proprio difensore centrale.

Molto però dipenderà da quello che sarà il prossimo allenatore del Milan. Le voci su Antonio Conte restano sempre vive ma nelle ultime ore si sta facendo strada l’ipotesi di un ritorno alla Juventus per lui. In questo caso sarebbe una corsa a due tra il possibile arrivo di Thiago Motta in rossonero e la conferma di Stefano Pioli che con gli ultimi risultati positivi sta provando a convincere la dirigenza.