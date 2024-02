Maltempo e campo impraticabile: partita rinviata

Terreno di gioco reso impraticabile dal maltempo: partita rinviata a data da destinarsi. Ecco tutti i particolari

Tra debiti, scandali di varia natura e i beceri cori a sfondo razzista che purtroppo sempre più spesso fanno da colonna sonora ai match, quasi passa sottotraccia il fatto che tra le criticità che rendono il nostro calcio meno competitivo rispetto ai sui diretti competitor è il gap infrastrutturale.

Gli stadi italiani – dei quali si contano sulle dita di un mano quelli di proprietà dei club – sono lontani anni luce da quelli inglesi, spagnoli, tedeschi e perfino francesi. Impianti, quest’ultimi, che sono davvero la ‘casa’ dei tifosi non solo perché aperti quasi tutta la settimana potendo offrire loro un ampio ventaglio di esperienze immersive tra il Museo del club, cinema, ristoranti e negozi vari. Il loro confort, infatti, è tale che si assiste al match come se si fosse comodamente seduti sul divano del salotto di casa.

In Italia, invece, è già grasso che cola se i tifosi riescono a vedere la partita dal momento che basta una pioggia più insistente del solito per rendere impraticabile il campo, con conseguente rinvio del match: una vera iattura vista l’estrema difficoltà nel trovare uno slot libero in un calendario agonistico già di per sé congestionato.

Campionato Eccellenza, match rinviato per maltempo: campo impraticabile

Anche se siamo per definizione il Paese del Sole anche da noi l’inverno è rigido e piovoso. Complice il cambiamento climatico che ha fatto aumentare in maniera esponenziale i fenomeni meteorologici estremi (+135% nel 2023 rispetto al 2022), sono sempre più frequenti bombe d’acqua, temporali e rovesci di forte intensità.

Abbiamo, quindi, familiarizzato nostro malgrado con tali eventi climatici estremi che pertanto non fanno più notizia. Al contrario, fa notizia il fatto che per il maltempo sia stato rinviato un match del campionato Eccellenza.

Nello specifico, il match tra l’Atletico Pontina e Vicovaro, valido per il girone B del campionato Eccellenza Lazio è stato rinviato proprio per le avverse condizioni meteo. Le forti piogge che sono cadute sul terreno di gioco lo hanno reso impraticabile inducendo quindi l’arbitro a non far scendere in campo le due squadre e conseguentemente a rinviare la partita a data da destinarsi.

Certo, direte voi, è calcio minore, dilettantistico, eppure la situazione non migliora granché salendo i livelli della piramide calcistica fino al vertice dal momento che ogni qual volta che il maltempo imperversa, tutto il calcio italiano va in fibrillazione per il rischio concreto del differimento di qualche match. D’altronde, come già ricordato, siamo il Paese del Sole e, quindi, la pioggia battente è la kryptonite che manda in tilt tutto il sistema calcio italiano, anche sotto questo aspetto una perspicua metafora del Bel Paese.