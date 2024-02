Milan: Moncada chiude il colpo, lo prende dal Barcellona

Il Milan è una delle squadre pronte ad essere attive sul calciomercato. E i rossoneri potrebbero acquistare un calciatore dal Barcellona. Ecco le ultime.

La vittoria contro il Napoli ha permesso al Milan di mettere nel mirino il secondo posto, ma il campionato non può essere soddisfacente e i rinforzi sono un qualcosa che i rossoneri devono fare per essere competitivi.

Il Milan potrebbe piazzare un colpo di calciomercato importante dal Barcellona. I catalani, stando a quanto riferito da fichajes.net, stanno ragionando sulla possibilità di vendere il giocatore e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro molto più certo.

Calciomercato Milan: colpo di Moncada, arriva dal Barcellona

Il Milan è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico in vista della prossima stagione. Sono in corso le valutazioni e saranno diversi i movimenti sia in entrata che in uscita. L’obiettivo di Moncada è quello di poter riuscire da subito a portare a Milano giocatori di assoluto livello per ritornare ad essere competitivi. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi e quali saranno gli obiettivi da parte dei rossoneri per provare ad alzare il livello della rosa.

Stando alle indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, il Barcellona non ha nessuna intenzione di mantenre Koundé in questa sessione di calciomercato e il Milan potrebbe approfittarne. I blaugrana starebbero ragionando anche sulla possibilità di darlo via e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi mesi per avere un quadro molto più chiaro anche in questo senso.

Di certo il calciatore ha voglia di rilanciarsi e per questo motivo non ci resta che attendere la fine della stagione e capire se alla fine ci sarà o no la tanto attesa fumata bianca. Si tratta comunque di un difensore importante che potrebbe consentire di fare un salto di qualità molto importante.

Mercato Milan: Koundé piace per la difesa

Koundé è un obiettivo di calciomercato del Milan considerando anche i problemi avuti in difesa in questa stagione. Il Barcellona è pronto a dare il via libera alla cessione e tutto potrebbe entrare nel vivo in davvero poco tempo. Non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro molto più chiaro.