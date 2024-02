Squalifica Pogba: arriva la sentenza

Ci sono delle novità importanti che aspettano con ansia Paul Pogba e la Juventus riguardo la sentenza per la squalifica per doping del calciatore francese.

Arrivano delle nuove notizie in merito per il calciatore che è da mesi fermo e vive una situazione difficile a causa della squalifica arrivata lo scorso agosto quando Pogba è stato squalificato per doping e ora arriva la sentenza. Il francese è in attesa di capire quella che sarà la decisione definitiva perché c’è la seria volontà di provare a mettersi alle spalle questo brutto momento, considerando che il giocatore sta affrontando un momento delicato e per questo motivo che attende con ansia il verdetto definitivo.

Si è sempre dichiarato innocente ed estraneo ai fatti Paul Pogba riguardo l’accusa di doping e ora spera che la squalifica venga annullata. Perché i suoi avvocati stanno lavorando nel miglior modo possibile per provare a mettere fine a questa vicenda. Al momento bisogna solo aspettare, perché ormai ci siamo e la sentenza è imminente. Non ha mai voluto chiedere il patteggiamento il calciatore francese perché sa di essere innocente e per questo motivo la squalifica di 4 anni ora potrebbe essere annullata se dovessero essere dimostrati i fatti pro il giocatore.

Squalifica Pogba: la sentenza

Ora la società vuole capirne di più e proprio in queste ore che arriverà la decisione definitiva riguardo la squalifica per doping per Pogba che spera di essere assolto e di poter tornare subito in campo con i suoi compagni di squadra. Potrebbe arrivare presto una decisione che permetterebbe al giocatore di essere di nuovo subito in campo con la maglia della Juve.

La Procura ha chiesto per lui 4 anni di squalifica e ora Pogba spera nell’annullamento dopo aver incassato il massimo della pena. La sentenza che era attesa per gennaio è stata rimandata di circa un mese o ora tra il 16 e il 19 gennaio potrebbe arrivare la sentenza definitiva. In questi giorni sapremo se il centrocampista bianconero tornerà di nuovo a disposizione di Allegri per il finale di stagione o no.

Perché la speranza è che venga annunciata la riduzione di squalifica di 6 mesi a Pogba (già scontati in questo periodo) e permetterebbe al giocatore di tornare in gruppo ad allenarsi e per giocare. Se dovesse arrivare un riscontro negativo allora il piano B è il ricorso al Tas di Losanna. Può rientrare a marzo o direttamente il prossimo anno.