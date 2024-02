Incubo Juve, via libera del Big: “Trasferimento in Premier”

Uno dei titolarissimi della Juventus targata mister Massimiliano Allegri può trasferirsi in Premier: arriva l’annuncio che spiazza i tifosi

È un periodo complicato per la Juventus di Massimiliano Allegri, che ha smarrito la bussola. Il secondo ko consecutivo subito per mano dell’Udinese lo dimostra ampiamente. Anche senza la Champions, i bianconeri fanno molta fatica a tenere il passo dell’Inter capolista, la quale ormai viaggia spedita verso la conquista del principale trofeo nazionale.

La gestione del tecnico bianconero ha lasciato a desiderare nelle ultime uscite stagionali, ma la verità è che la rosa ha bisogno di un potenziamento per tornare a competere ad alti livelli sia in campionato che in Europa. In tal senso, sarà fondamentale operare nel migliore dei modi durante la prossima sessione estiva di calciomercato. La priorità è rinforzare il centrocampo, a maggior ragione se Adrien Rabiot dovesse abbandonare la nave a parametro zero.

Il riscatto di Carlos Alcaraz è fissato a 49,5 milioni di euro e non è detto che il calciatore argentino riesca a dare prova di essere all’altezza delle ambizioni del club torinese. Il primo nome sulla lista di Cristiano Giuntoli rimane Teun Koopmeiners, ossia uno dei punti fermi dell’Atalanta firmata Gian Piero Gasperini.

Strappare il cartellino dell’olandese alla società bergamasca non è una passeggiata, per usare un eufemismo. La concorrenza è folta, in più ovviamente serve avanzare una ricca offerta per sperare di convincere la ‘Dea’ a lasciar partire il proprio gioiello (presumibilmente ben superiore ai 50 milioni di euro).

La Juventus, dunque, non smette di guardarsi attorno alla ricerca di ghiotte occasioni, ma qualcosa d’importante potrebbe accadere anche sul fronte uscite. Sul tema in questione si è espresso Marco Guidi, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TvPlay.

Calciomercato Juventus, il big bianconero vuole la Premier: Guidi lo dice chiaramente

Alla domanda se qualche giocatore della Juventus viene ritenuto incedibile dai vertici bianconeri, il collega ha così risposto: “Soltanto Yildiz, sia per l’età che per il margine di miglioramento“. Dopodiché Guidi specifica che tutti le altre pedine, invece, sono cedibili e questo discorso vale anche per Gleison Bremer.

Il brasiliano è diventato la colonna del reparto difensivo juventino, però di fronte alla giusta offerta la società piemontese tratterebbe la sua cessione. Il classe ’97 di Itapitanga, che il prossimo 18 marzo raggiungerà la soglia dei 27 anni di età, presenta un contratto in scadenza il 30 giugno del 2028, mentre la valutazione del cartellino si attesta intorno ai 50-60 milioni di euro.

Aggiungiamo che Guidi ha svelato che “al brasiliano non dispiacerebbe un trasferimento in Premier League“. L’Inghilterra affascina Bremer e non potrebbe essere altrimenti, d’altronde. Il tempo sovrano emetterà le sentenze conclusive, non si escludono sorprese.