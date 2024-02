Bomba dalla Spagna: Mourinho ha già trovato squadra

Clamorosa indiscrezione di mercato dalla Spagna: Mourinho pronto a tornare in panchina, ecco quale squadra allenerà

La prima parte di stagione fortemente negativa sulla panchina della Roma è costata carissima a José Mourinho che ormai da un mese è rimasto senza panchina. Nonostante gli ultimi mesi in giallorosso siano stati disastrosi, lo Special One resta comunque un allenatore molto seguito in Europa visto il suo ricco palmares e per quanto dimostrato nel corso della sua carriera.

La sensazione che si ha è che l’ex allenatore di Inter e Real Madrid non ci metterà molto a trovare una panchina ed è una sensazione che sta crescendo sempre di più con il passare dei giorni. Secondo alcune indiscrezioni, si pensava che Mourinho potesse tornare in panchina a partire dal prossimo anno per ricominciare da zero, ma stando a quanto fanno sapere dalla non sarà così Spagna così.

Secondo quanto riportato daTodofichajes.com, infatti, lo Special One ha già trovato la sua prossima squadra e si tratta anche di un club abbastanza prestigioso, che ha fatto la storia del calcio e nel suo Paese è di gran lunga la squadra più blasonata di tutte le altre.

Bayern Monaco, Tuchel verso l’esonero: sarà Mourinho il suo sostituto

Dalla Spagna ne sono sicuri: José Mourinho sarà il nuovo allenatore del Bayern Monaco. Il club bavarese sta vivendo un momento molto difficile e negli ultimi giorni sono arrivate due sconfitte pesantissime in campionato contro il Bayer Leverkusen ed in Champions League contro la Lazio che hanno messo Thomas Tuchel in una posizione molto difficile.

Duramente contestato dai tifosi, il tecnico tedesco avrebbe anche perso di mano lo spogliatoio e le dichiarazioni di Thomas Muller dopo la sconfitta contro il Bayer fanno capire come qualcosa che non vada effettivamente ci sia. Tuchel è più in bilico che mai, l’esonero sembra ormai ad un passo ed il Bayern Monaco, secondo Todofichajes.com, ha intenzione di sostituirlo con Mourinho.

Lo Special One, nonostante alla Roma non abbia fatto benissimo, stuzzica non poco i campioni di Germania che vedono in lui l’uomo giusto per poter ripartire. Ad un mese dal suo esonero, Mourinho è pronto a tornare in campo per riscattarsi e l’idea di poter allenare il Bayern di certo lo stimolerebbe, poiché gli permetterebbe di sedersi sull’ennesima panchina prestigiosa dopo Inter, Real Madrid e Chelsea.

Inizialmente, si pensava che il tecnico lusitano potesse aspettare almeno fino all’estate prima di riaccomodarsi in panchina, ma le cose sono ora cambiate e per lui sarebbe davvero difficile dire no qualora il Bayern Monaco si facesse davvero avanti. Oltre al club tedesco, va ricordato che sullo Special One c’è anche l’interesse di Chelsea e soprattutto Arabia Saudita, anche se al momento il tecnico non se la sente di lasciare l’Europa, pur avendo aperto ad un futuro nel paese arabo.