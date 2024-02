Calcio in lutto: addio all’attaccante, aveva 28 anni

La situazione è molto difficile, club e calciatori stentano a credere che sia veramente scomparso: aveva soltanto 28 anni

Sono ore molto complicate e non potrebbe essere altrimenti: la notizia è stata confermata dalle autorità, e lo stesso club ha voluto stringersi attorno alla famiglia dello sfortunato atleta, morto a soli 28 anni in seguito a un incidente stradale.

Il destino in effetti è stato molto amaro nei suoi confronti, considerando che era in quel momento uno dei migliori della sua squadra, lo Juárez, club della massima serie messicana, che aveva imparato ad amare da pochi mesi dopo essere stato acquistato la scorsa estate.

Diego ‘Puma’ Chavez, centrocampista nato a Veracruz l’11 maggio 1995, non ce l’ha fatta: è morto in seguito a un incidente stradale mentre si trovava nella sua vettura. Centrocampista dotato di ottime qualità e in grado di saper dire la sua in più porzioni del reparto, Diego Chavez era nato e cresciuto nel Veracruz prima di decidere di vestire la maglia rossa e verde dello Juárez. Purtroppo per lui l’esperienza nella città più popolosa dello stato di Chihuahua è durata relativamente poco.

Calcio messicano, morto Diego Chavez: aveva 28 anni

Le prime notizie riguardanti la sua morte sono arrivate poco dopo il terribile evento: sui social è cominciata a circolare una immagine di un’auto distrutta dopo essersi schiantata contro un palo. Dopo poche ore e a seguito delle prime indagini della polizia, si è capito che l’automobile era di proprietà del calciatore Diego Chavez. Sul posto sta ancora indagando la Procura della Zona Nord dello stato di Chihuahua: molti punti del terribile incidente sono ancora poco chiari.

Per il calcio messicano sono ore molto difficili. Lo Juàrez in segno di rispetto nei confronti della famiglia e dei compagni di squadra del ragazzo, ha deciso di non giocare la prossima partita della Liga MX, il cui presidente, Mikel Arriola Peñalosa, è in costante contatto con il consiglio di amministrazione del club.

Arriola non ha avuto problemi nell’accogliere la richiesta dei calciatori, che a detta sua sono rimasti traumatizzati dalla terribile morte del loro compagno. “La nuova data per questa partita sarà definita nei prossimi giorni”, ha detto la Liga MX in un comunicato che ha pubblicato giovedì.

La partita tra Juàrez e Puebla si sarebbe dovuta svolgere il prossimo sabato 17 febbraio alle ore 17, ma dopo questa tragedia senza fine, l’ennesima in un mondo del calcio senza pace, sarà rinviata a data da destinarsi.