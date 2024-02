Colpo di scena Leao, sì al top club: ecco dove giocherà

Rafael Leao ed il Milan, l’addio durante il calciomercato estivo sembra più vicino: ecco il top club nel quale giocherà

Non ci sono dubbi sul fatto che sia Rafael Leao il nome destinato a movimentare la prossima estate in casa rossonera. Il Milan ci ha puntato molto, sin dal rinnovo sperato e ottenuto dalla ‘vecchia’ dirigenza la scorsa primavera: 30 giugno 2028 la scadenza ed un ingaggio da 8 milioni a stagione.

Un affare che sembrava, al momento, aver chiuso ogni discorso riguardo il possibile addio dell’ex Lille ai colori rossoneri. Ma nel calcio, si sa, è tutto in continua evoluzione e dopo una stagione abbastanza altalenante Leao potrebbe effettivamente decidere di cambiare aria. D’altro canto Gerry Cardinale, pur riconoscendo l’importanza dell’ala lusitana nello scacchiere di Pioli, non si farà troppi problemi a dire sì alla cessione.

È accaduto meno di un anno fa con Sandro Tonali, può risuccedere con un altro big della rosa milanista: e Leao nel suo attuale contratto ha una clausola rescissoria da ben 175 milioni. Non sarà quella, con ogni probabilità, la cifra che il ‘Diavolo’ incasserà nei mesi estivi: ma, di certo, la dirigenza di Via Aldo Rossi punterà ad incassare il più possibile.

Leao a tutti i costi: così lo scippano al Milan

Almeno una proposta a tre cifre, quella che Moncada e Furlani si aspettano di valutare a partire da giugno. E ultimamente c’è un top club in particolare che sembra aver preso a cuore le sorti della carriera di Leao, con l’idea sempre più concreta di scipparlo al Milan tra una manciata di mesi.

Il club in questione è il Barcellona che, con la Liga ormai sfumata, è già attentissimo sulle prossime scelte da compiere in sede di mercato. E oltre al nuovo allenatore – Xavi ha già detto addio – arriverà un’ala di alto livello: e Leao pare essere il prescelto. Secondo quanto viene riferito dal quotidiano ‘Sport’, il calciatore rossonero sembrerebbe intenzionato a ‘scartare’ l’ipotesi PSG.

Leao, dopo aver già giocato con la maglia del Lille, non sarebbe troppo convinto di ritornare in Ligue 1 e preferirebbe Premier League o la Liga. A questo punto il club catalano, a conoscenza della volontà di Leao, farà di tutto per convincere la dirigenza lombarda a lasciar partire la sua stella più luminosa.

Tutto, a questo punto, dipenderà dalle cifre che la società di Laporta metterà sul piatto. Leao in quella che probabilmente sarà la sua ultima stagione in rossonero, ha collezionato 28 presenze – tra campionato e coppe – con 6 gol e 8 assist all’attivo.