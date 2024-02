Ribaltone Ufficiale: “Ecco il nuovo allenatore”

Ha annunciato a sorpresa il nuovo allenatore: la scelta non può che fare rumore perché questo comporta la separazione da un big

Nello sport, anche in quelli di squadra, si tende sempre ad additare l’allenatore quando qualcosa non va, anche se spesso si tratta di una scelta da ricondurre a motivi economici. Cambiare gran parte della rosa può essere infatti costoso e poco praticabile, per questo finisce per essere più conveniente cambiare il tecnico, pensando che questo possa servire anche a dare motivazioni maggiori a chi scende in campo.

La situazione non cambia nelle discipline individuali, dove non può che essere determinante stringere un rapporto ottimale tra le parti, situazione che nei fatti non è però così semplice da creare. Optare per la separazione dopo poco tempo dalla nascita del rapporto professionale fa davvero scalpore, ma uno sportivo ha ritenuto come questa sia la scelta migliore per entrambe le parti.

In questo caso il protagonista della storia è Holger Rune, che aveva scelto di affidarsi a una stella del calibro di Boris Becker solo pochi mesi fa, a ottobre 2023, ma già ora le strade dei due si separano.

È stato l’ex tennista tedesco ad annunciare la decisione presa, almeno ufficialmente di comune accordo, sottolineando come non ci fossero le condizioni per poter proseguire. “Vorrei informarvi che con effetto immediato rassegno le mie dimissioni da coach di Holger Rune“. Queste le parole, lasciate a Twitter, con le quali Becker ha spiegato la fine del rapporto lavorativo.

“Abbiamo iniziato questa partnership con l’obiettivo iniziale di raggiungere le Atp Finals alla fine dello scorso anno, ma andando avanti mi sono reso conto che per ottenere il risultato dovrei essere disponibile per Holger molto più di quanto in realtà possa”.

Rune, addio Becker: l’annuncio sul nuovo allenatore fa scalpore

Almeno ufficialmente quindi la presa di posizione arriva dopo essersi resi conto di come le esigenze di entrambi siano inconciliabili, nonostante i due fossero ambiziosi e volessero dimostrare di poter lavorare bene insieme. “A causa delle mie responsabilità professionali e private non posso dare a Holger ciò di cui ha bisogno adesso. Gli auguro solo il meglio e sarò sempre il suo fan numero 1. Ho davvero apprezzato il viaggio che abbiamo fatto insieme”- ha concluso Becker.

Il dubbio sulla reale ragione che ha portato alla separazione tra Holger Rune e Boris Becker non sembra essere così campato per aria. Solo poco tempo prima, infatti, il tennista aveva chiuso la collaborazione con Severin Luhti, ex coach di Roger Federer.

La scelta, come aveva spiegato la mamma dell’attuale numero 7 al mondo, era da ricondurre alla sua volontà di essere competitivo. Luthi non aveva la possibilità di poterlo seguire in modo costante ed evidentemente è stato lo stesso anche con Becker. Un requisito simile non può che essere la dimostrazione di come lui voglia crescere e non si accontenti dei risultati raggiunti fino ad ora.

Almeno per ora il ragazzo ha già preso una decisione importante: a seguirlo nella sua preparazione Kenneth Carlsen, un emblema del tennis danese negli anni ’90 e nei primi anni 2000 che siederà in panchina per aiutarlo a compiere il definitivo salto di qualità: La fiducia che lui ripone è massima, anche se con ogni probabilità a breve si punterà anche su un’altra persona, che avrà invece il ruolo di “supercoach”.

“È fantastico avere Kenneth al mio fianco, noi ci conosciamo da tanto tempo – sono state le sue parole alla televisione locale prima del suo debutto nel torneo di Rotterdam -. Lui è un grande allenatore, mi sento molto a mio agio in campo con lui. Lui continuerà a lavorare con me anche in futuro, lo assicuro al 100%”.