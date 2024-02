Ritiro Nadal, spunta la data: ora è davvero finita

Prima del tanto atteso appuntamento del Roland Garros, Rafa Nadal comunicherà al mondo la sua decisione: tifosi terrorizzati

Trecentoquarantanove giorni. Questo il tempo intercorso dall’ultimo incontro ufficiale – che poi era solo il secondo dell’anno – disputato da Rafa Nadal nel 2023 al ritorno in campo nella nuova stagione, il 2 gennaio del 2024, sul cemento di Brisbane. Tra infortuni, rinvii, operazioni e annunci sul ritardato rientro all’attività agonistica, il campione spagnolo non ha smesso di far parlare di sé nonostante non ci fosse alcuna impresa sul rettangolo di gioco da raccontare.

La lesione al muscolo ileopsoas della gamba sinistra rimediata nel match di secondo turno degli Australian Open dello scorso anno – quando perse contro lo statunitense Mackenzie McDonald dopo tre combattutissimi set – era già stata accolta con paura da tutti i tifosi del maiorchino. Nonché dallo stesso campione. Inimmaginabile però pensare che questo infortunio avrebbe poi costretto lo spagnolo ad uno stop lungo un anno.

Quasi 12 mesi interi a guardare i rivali darsele di santa ragione sul cemento, sull’erba, e perfino sull’amata terra rossa. Per uno scherzo del destino, poi, proprio il 3 giugno – giorno del suo compleanno, passato negli ultimi 17 anni a prendere a pallate gli avversari a Parigi – il 22 volte campione Slam si è sottoposto ad intervento chirurgico per guarire definitivamente dai gravi problemi all’anca che il suo martoriato fisico gli aveva lasciato in dote.

Nadal, prima di Parigi l’annuncio tanto atteso

Non esattamente il finale di carriera che Rafa avrebbe sognato, tra l’altro. Già, ma chi ha parlato di ritiro? Certamente alcuni addetti ai lavori. Sicuramente i tifosi più pessimisti, quelli che non credevano che Nadal potesse tornare in campo con l’obiettivo di vincere. Ma quella parola, che tanto spaventa tutti i grandi campioni avanti con l’età, quasi mai era stata pronunciata dal mancino di Manacor. Anche questo tabù, dopo l’ultima intervista, è caduto. E ora i fans tremano per davvero.

Intercettato dal portale spagnolo Cadena Cope a proposito del forfait comunicato per il torneo ATP 250 di Doha, il fuoriclasse maiorchino ha parlato delle sue condizioni fisiche. Immancabili i riferimenti al Roland Garros, la kermesse sulla quale lo spagnolo ha costruito la sua figura di tennista leggendario.

“Il mio sogno è giocare in condizioni accettabili sulla terra battuta e la mia decisione è mirata a questo. Non voglio certo perdere di vista il Roland Garros, e prenderò i rischi possibili per essere a Parigi nella condizione ottimale. Oggi è complicato pensare di vincere il torneo, ma voglio arrivare lì cercando di divertirmi e sono entusiasta di avere questa possibilità”, ha esordito Rafa.

Poi, improvvisamente, la frase che ha gelato tutti: “Ritiro? Valuterò giorno per giorno e non posso ancora confermare nulla al 100%. Dirò prima del Roland Garros se questa sarà la mia ultima stagione o meno, mi dò ancora qualche mese per riflettere”, ha concluso.