Ritorno di fiamma e tre nuove piste: Chiesa sempre più lontano dalla Juve

Federico Chiesa e la Juve sono sempre più lontani: arriva un ritorno di fiamma e tre nuove piste per il sempre più probabile addio

La storia tra Federico Chiesa e la Juventus è sempre più destinata a concludersi molto presto. I colloqui per il rinnovo del contratto non stanno portando i frutti desiderati e nel frattempo le sue prestazioni sono sempre più sottotono. Basti pensare a quanto capitato lunedì contro l’Udinese. Con queste premesse è sempre più probabile l’addio del figlio d’arte.

E dire che la stagione era nata sotto un’altra stella per il fantasista, vero e autentico trascinatore della squadra di Max Allegri. La sua involuzione è probabilmente iniziata nel momento in cui sono cominciati i colloqui tra l’entourage e la società per il prolungamento di contratto.

Entrambe le parti sono ferme sulla propria posizione, sebbene ci sia la volontà (almeno a parole) di andare avanti insieme. L’ex Fiorentina vuole un adeguamento dell’ingaggio con ritocco verso l’alto. Giuntoli non è disposto a concederglielo, almeno non alle cifre richieste. La politica della Juve sarà quella di abbassare il monte ingaggi, senza guardare in faccia a nessuno, non sono concesse deroghe nemmeno per i big. Per questo è probabile l’addio al termine della stagione, considerando il contratto in scadenza nel 2025.

Chiesa sempre più verso lontano dalla Juve, ritorno di fiamma e tre nuove piste per il bianconero

Serve monetizzare subito per non rischiare di perderlo a zero. Una soluzione che potrebbe accontentare tutti è arrivare ad un rinnovo-ponte di un solo anno (fino al 2026) alle cifre attuali, con la promessa di venderlo al miglior offerente la prossima estate.

Ma almeno non si avrebbe l’urgenza di cederlo, cosa che potrebbe indurre le società interessate a fare offerte al ribasso e la Juve a cedere alla lunga. Sul campione d’Europa ci sono almeno quattro club, tutti appartenenti al grande calcio europeo.

A partire dal Newcastle che ci riproverà, nonostante sia stato già rifiutato dal giocatore la scorsa estate. Gli altri tre club che lo stanno seguendo sono il PSG, il Manchester United e il Liverpool. I bianconeri chiederanno una cifra vicina ai 50 milioni di euro e la speranza è di riuscire ad incassarla.

Molto dipenderà anche dall’eventuale firma sull’accordo ponte citato sopra. Comunque vadano le cose, però, l’unica certezza sembra essere l’addio di Chiesa. Su quello al momento sembrano esserci pochi dubbi, salvo clamorosi sviluppi che potrebbero cambiare le carte in tavola, ma al momento l’ipotesi appare alquanto improbabile.

