Follia per Leao: pagano la clausola di 175 milioni

Il Milan attende con ansia il calciomercato estivo dove può lasciare andare Rafa Leao per 175 milioni di euro. In arrivo conferma riguardo la vendita del giocatore.

Il calciatore portoghese rischia davvero di dover dire addio alla squadra rossonera in vista della prossima stagione. Perché Ci sono novità importanti che lo riguardando, considerando che in estate ci sarà un grosso movimento di mercato che può portare all’addio di alcuni giocatori anche importantissimi dai propri club e a catena che quindi potrebbe innescarsi anche la possibile cessione di Leao dal Milan. La società italiana però è stata chiara, perché venderà il giocatore soltanto al giusto prezzo, vale a dire quello riguardo una cifra folle che può cambiare e non poco i piani della società pronta ad investire poi in maniera decisa sul mercato.

Ruoterà tutto attorno a Leao per il Milan nel prossimo mercato, è evidente. Perché il giocatore portoghese verrà venduto soltanto per una folle proposta che secondo le ultime notizie ora può arrivare davvero. In base alla sua partenza che si farà mercato in casa Milan con diverse possibilità che possono venire per accontentare l’allenatore in vista dei prossimi anni. Ci sono ora delle novità che vanno proprio verso questa direzione.

Calciomercato Milan: Leao può partire davvero

Sono diverse le società che possono sognare il colpo Leao con il Milan che lo venderebbe soltanto per il pagamento della clausola rescissoria dia 175 milioni di euro. Ma nonostante questo prezzo assurdo ci sarebbero squadre pronte a fare follie per assicurarsi le prestazioni del giovane attaccante portoghese che ora può fare un salto di qualità per la propria carriera sotto tutti i punti di vista.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport il Milan può vendere Leao al prezzo di 175 milioni e ci sono squadre disposte a pagare quella cifra. Può arrivare un possibile cambio in vista della prossima estate, con ora un club disposto su tutti ad investire su di lui.

futuro di Leao può non essere al Milan che può venderlo per oltre 100 milioni al PSG o al Chelsea. Sarebbero queste due squadre maggiormente interessate a comprare il giocatore in vista della prossima estate. Pare che proprio il PSG in Francia voglia portare il calciatore a giocare a Parigi, perché è considerato il vero erede di Mbappe che ha annunciato l’addio in estate e si è promesso al Real Madrid. Occhio ad un possibile sconto del Milan per un’offerta comunque superiore a 100 milioni.