Il Milan paga la clausola, finalmente in rossonero

Milan già molto attivo in vista della prossima sessione di calciomercato con i rossoneri pronti a pagare la clausola per un obiettivo.

I rossoneri sono pronti a battere la concorrenza, decisi a pagare la clausola di un calciatore che già da tempo è nel mirino della coppia formata da Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani. Concentrato su un finale di stagione che può ancora regalare soddisfazioni, il Milan è al lavoro per cercare di costruire una rosa che nell’immediato e nel lungo periodo, possa competere con l’Inter, apparsa troppo superiore alle rivali in questa stagione.

La dirigenza del Milan è quindi pronta a chiudere già nelle prossime settimane per un obiettivo che da tempo è nella lista dei nomi dei rossoneri. La decisione appare ormai presa con il club meneghino pronto a pagare la clausola rescissoria.

Stando a quanto affermato da Daniele Longo e riportato da Milannews24.com, il Milan sarebbe in corsa con Napoli e Bayern Monaco per assicurarsi il cartellino di Assan Ouédraogo, giovane stella dello Schalke 04 che ha attirato l’attenzione di tante big con le ottime prestazioni fornite in questa stagione.

Calciomercato, il Milan paga la clausola: che colpo dei rossoneri

L’intenzione del Milan è quella di riconoscere allo Schalke 04 l’intero valore della clausola rescissoria (circa 12 milioni di euro) per chiudere da subito l’affare ed anticipare la concorrenza. Il classe 2006 arriverebbe quindi a Milanello in vista della prossima estate per aggregarsi alla prima squadra quando avrà da poco compiuto 18 anni.

Considerato uno dei maggiori talenti emergenti in Europa, Ouédraogo è in grado di giocare come centrocampista puro ma anche nel ruolo di trequartista. Un investimento in prospettiva per i rossoneri che da tempo seguono il calciatore tedesco che sta facendo tutta la trafila nelle selezioni giovanili della nazionale.

L’intenzione di Moncada è quella di provare a chiudere l’affare già nelle prossime settimane andando così a battere la concorrenza delle altre big che lo seguono. Intanto il Milan continua la sua ricerca del centravanti per la prossima stagione.

Il futuro di Giroud appare lontano da Milanello ed i rossoneri appaiono concentrati su due nomi. Il primo porterebbe a Zirkzee del Bologna, mentre il secondo a Sesko del Lipsia. Due profili giovani ma già pronti per calcare campi come quello di San Siro con la dirigenza rossonera pronta a destinare un budget di circa 45 milioni di euro per l’acquisto del nuovo attaccante.