Juventus, arriva la beffa: un big si è infortunato, ecco quando rientrerà

Oltre al danno anche la beffa per la Juventus che ha perso per infortunio uno dei protagonisti della stagione.

Dopo il 2-2 contro l’Hellas Verona, arriva l’annuncio riguardo l’infortunio del calciatore. Brutta notizia per Massimiliano Allegri che dovrà valutare bene le condizioni del calciatore, punto di riferimento e leader dello spogliatoio dei bianconeri. La sua assenza potrà pesare e non poco in vista delle prossime partite, che saranno fondamenti per la Juventus che non riesce più a vincere.

Nuovo stop per la Juve che è stata fermata anche dal Verona. 2-2 il risultato finale al Bentegodi con i bianconeri che, in rimonta per due volte, raggiungono il pari e non riescono più a vincere. Sono quattro, infatti, le partite senza vittoria per la Juve che domani rischia di perdere anche il secondo posto in classifica. Con una vittoria del Milan a Monza, la squadra di Pioli può superare quella di Allegri e posizionarsi alle spalle dell’Inter. Intanto, nel post partita di Verona Juve, arriva l’annuncio riguardo l’infortunio del titolarissimo.

Juventus: annuncio sull’infortunio, ecco le ultime

Problemi fisici per il calciatore che dovrà essere valutate nelle prossime ore. Allegri rischia di perderlo in vista delle prossime sfide di campionato.

Nuovi guai per la Juventus che oltre al 2-2 contro il Verona deve fare i conti con gli infortunati. Si allunga la lista degli indisponibili con il calciatore che dovrà sottoporsi ad accertamenti strumentali.

Nel finale di gara, il difensore della Juventus Danilo ha subito un colpo alla caviglia. A seguito di un contrasto aereo con un calciatore del Verona, il brasiliano è caduto male a terra toccandosi la caviglia. Nonostante il dolore, ha stretto i denti e continuato il match. Ecco l’annuncio, arrivato dopo la partita, riguardo le condizioni di Danilo.