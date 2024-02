Lautaro Martinez in un altro club di Serie A: “Gliel’ho offerto io”

Lautaro Martinez in un altor club di serie A, arriva la clamorosa rivelazione: “Gliel’ho offerto io”. Ecco cosa è successo, i dettagli

Lautaro Martinez è la stella dell’Inter e ad oggi appare impossibile vederlo in un altro club di serie A. Sia per il suo attaccamento alla maglia nerazzurra, sia per il suo essere bomber universale.

Lautaro ha numeri troppo importanti e forse per uno con le sue qualità sta già stretta l’Inter, ovvero la squadra più forte d’Italia attualmente. Figuriamoci ad immaginarselo in un altro club italiano. Eppure poteva essere realtà. Lo ha rivelato l’ex calciatore Daniel Bertoni a Tv Play, parlando di un possibile approdo del “Toro” in una squadra differente da quella nerazzurra nel nostro campionato.

Ovviamente si tratta di una potenziale trattativa andata in scena anni fa, prima addirittura dello sbarco del bomber argentino all’Inter, ovvero antecedente all’estate del 2018, quando Lautaro arrivò a Milano a 21 anni. Un ragazzino o poco più.

Lautaro Martinez in un altro club di serie A, ecco quando

Fu lo stesso Bertoni a proporlo all’altra squadra che invece non si lasciò convincere da quel giocatore talentuoso e che adesso sta finalmente dimostrando la propria forza. Queste le parole dell’ex calciatore: “Lautaro Martinez è tra i giocatori migliori della serie A, e non lo si scopre certo oggi”. Per poi passare alla clamorosa rivelazione.

“Lo avevo offerto alla Fiorentina all’epoca, ne parlai con Corvino e Antognoni ma loro non l’hanno preso”, è il laconico commento di Bertoni che poi continua “Lautaro è esploso successivamente, sebbene ai Mondiali non ha giocato praticamente mai” con riferimento a Qatar 2022, competizione comunque vinta dall’argentino che è oggi un campione del mondo in carica. Le segnalazioni di talenti argentini alla Fiorentina non si fermano al “Toro: “Successivamente gli segnalai anche Martinez Quarta e almeno lui l’anno dopo lo presero”.

Una clamorosa rivelazione, se si pensa al possibile approdo di Lautaro alla Fiorentina. Un altro talento che sarebbe sicuramente esploso al pari di Vlahovic. E proprio col serbo avrebbe potuto comporre una coppia di livello internazionale. Rimpianti per i Viola.

Il Toro è cresciuto anno dopo anno, fino a diventare capitano e trascinatore dell’Inter. Adesso in ballo c’è il suo futuro, con il rinnovo che tarda ad arrivare e diversi top club europei pronti a sferrare l’assalto. Una situazione da valutare attentamente nei prossimi mesi. Intanto a Firenze qualcuno starà rimpiangendo l’attaccante.