Arbitri, altro caos: trovato il colpevole

Un momento veramente difficile per l’ex Serie A che fino a qualche anno fa era sui campi da gioco del campionato italiano, ora la situazione diventa preoccupante.

Un momento difficile per il mondo del calcio che non riesce a trovare la giusta via in un momento storico particolare. Perché giorno dopo giorno vengono fuori dei casi veramente preoccupanti di ogni tipo. Dalle minacce di tifosi e calciatori, ai gravi problemi economici, alle continue risse e tanto altro ancora. Il calcio non sembra più uno sport e pare aver preso una via veramente complicata in vista di questi prossimi anni dove rischia seriamente tanto. Ora si studia proprio il modo migliore per trovare anche novità interessati visto che in molti stanno dicendo addio sempre di più a questo sport, in particolar modo i giovani. Ora c’è un caso che scoppia per un ex Serie A messo alle strette e minacciato.

Di sicuro non è una situazione normale e ora servirà capirne di più per provare a fare un quadro più ampio della vicenda e provare a cercare una soluzione che possa accontentare tutti per evitare quello che sta accadendo. Perché adesso anche il campionato di calcio italiano rischia di fare una fine sempre più brutta in merito a quello che si sta vedendo settimana dopo settimana, perché la vicenda arbitri in Serie A non è finita e a pagare potrebbe essere Gianluca Rocchi il designatore.

Caso arbitri Serie A: vogliono fare fuori Rocchi

Qualcuno vuole la testa di Gianluca Rocchi secondo il Corriere dello Sport. Troppi i disagi arbitrarli, in particolar modo in questa stagione. L’Aia nel caos: due i gruppi che si fanno la guerra e cambiare designatore degli arbitri non servirebbe a nulla. Al momento la FIGC resta in disparte e pensa ad altre urgenze.

Una situazione che ha davvero dell’incredibile. Perché i continui problemi per gli arbitri hanno messo a rischio il futuro del designatore Gianluca Rocchi che vorrebbero fare fuori in questo momento storico. Continue denunce contro il capo degli arbitri e il calcio italiano, ora anche alla nota trasmissione Le Iene dopo la denuncia della ‘talpa’ all’interno dell’Aia ci sarebbero altre segnalazioni gravi.

Da capire come sarà gestita questa situazione ma Gianluca Rocchi rischia il posto da designatore degli arbitri se dovessero continuare le polemiche giornata dopo giornata. Il campionato di Serie A è davvero a rischio in questo momento.