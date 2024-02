Calciomercato: de Gea a zero, il portiere dice sì

David de Gea è pronto a trasferirsi in una squadra a zero durante il calciomercato estivo. Il portiere non ha nessuna intenzione di ritirarsi.

David de Gea durante il calciomercato estivo potrebbe approdare in una squadra a parametro zero. Il portiere è ormai svincolato da diversi mesi, ma nelle sue intenzioni non c’è il ritiro. Per questo motivo i suoi agenti sono al lavoro per trovare una soluzione.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, de Gea ha le idee molto chiare sul suo futuro ed è pronto a dire sì ad una squadra in ottica del calciomercato estivo. Naturalmente dovranno essere fatti i ragionamenti del caso essendo un portiere fermo da diversi mesi.

Mercato: prendono de Gea, ecco con chi firma

David de Gea è pronto a ritornare in campo durante il calciomercato estivo. Il ritiro non è preso in considerazione dall’estremo difensore e, di conseguenza, il suo entourage è già al lavoro per trovare una soluzione migliore e, secondo quanto riferito dal sito iberico, ci sarebbe una soluzione già pronta.

De Gea, infatti, vorrebbe proseguire la sua carriera in Spagna e si parla di un Real Madrid intenzionato a mettere sul piatto un contratto per convincere il calciatore. Attenzione anche ad Atletico Madrid e ad altre squadre pronte a sondare il terreno per l’estremo difensore. Ma, di certo, i Blancos sono la prima scelta per l’ex Manchester.

Si tratta di una grande opportunità per lo stesso portiere per provare a ritrovare quella fiducia che è mancata negli scorsi anni e vedremo se alla fine si arriverà alla tanto attesa fumata bianca. Il Real Madrid è una delle tante squadre che hanno messo nel mirino de Gea per il calciomercato estivo e la fumata bianca è assolutamente possibile.

Ultime de Gea: la volontà del calciatore

La volontà di de Gea sarà fondamentale per la firma durante il calciomercato estivo. Sicuramente la Spagna è attualmente in vantaggio considerando anche che il portiere vuole tornare in patria.

Ma attenzione anche alla possibilità di voler giocare con maggiore continuità e, di conseguenza, i club italiani sono pronti a ritornare in pole position. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane per de Gea. Una cosa è certa: il portiere non pensa al ritiro.