Contatti avviatissimi, il Real Madrid lo cede al Milan

Milan e Real Madrid potrebbero tornare presto a chiudere un nuovo affare con i rossoneri pronti ad accogliere un nuovo calciatore.

Gli ottimi rapporti tra Milan e Real Madrid hanno portato le squadre a chiudere diversi affari negli ultimi anni e la storia potrebbe ripetersi in vista dell’estate, con un colpo in stile Brahim Diaz che già fa sognare i tifosi rossoneri.

La stagione è ormai entrata nel vivo con il ritorno delle competizioni internazionali e i campionati che volgono ormai al termine dove non è più possibile sbagliare. Le società sono però già con la testa a quella che sarà la prossima stagione andando a lavorare in sede di mercato per trovare già da subito gli accordi da ufficializzare in vista dell’estate.

Il Milan e il Real Madrid in queste ultime ore sarebbero in contatto per provare a trovare un’intesa sull’arrivo in rossonero di un talento della squadra allenata da Carlo Ancelotti.

Calciomercato Milan, in arrivo un colpo dal Real Madrid

Stando a quanto affermato da Sport in Spagna, il Milan sarebbe fortemente interessato al cartellino di Arda Guler, seguito in maniera decisa la scorsa estate quando poi però il giovane turco decise di accasarsi al Real Madrid.

Classe 2005, il giovane gioiello della rosa del Real Madrid non è riuscito ad esprimersi in campo per via dei continui infortuni che ne hanno condizionato l’inserimento all’interno della squadra di Ancelotti. La volontà del Milan è quella di assicurarsi il suo cartellino in prestito, un po’ come successe con Brahim Diaz. Proprio l’ottima riuscita dell’affare Brahim Diaz, sia per il Milan che per il Real Madrid, sarebbe il motivo che avrebbe convinto le due società a provare a ripetere l’affare.

La volontà sarebbe quella di portare il giocatore a Milanello in prestito biennale per dargli la possibilità di inserirsi al meglio nel contesto rossonero e poter mettere in mostra tutte le sue qualità che in questa stagione sono rimaste nascoste sia per gli infortuni che per la folta concorrenza. I rossoneri dovranno però guardarsi dalla concorrenza di Tottenham e Bayer Leverkusen.

Milan e Real Madrid dovranno poi parlarsi per quello che riguarda Alex Jimenez. Il terzino che aveva stupito tutti nelle prime uscite con la maglia rossonera, è uscito un po’ dai radar di Stefano Pioli con il Milan però intenzionato a riscattare il suo cartellino per circa 5 milioni di euro. Il Real Madrid ha però la possibilità di riprendere il giocatore versando solamente un milione in più nelle casse del club meneghino ma è possibile che il calciatore spagnolo resti ancora a Milanello con una formula diversa.