Irrompe il Barcellona: la Juve rischia

Giuntoli rischia di perdere uno dei sogni di mercato per l’estate bianconera: niente Juventus, piomba il Barcellona

La Juventus sta già valutando le prossime mosse in sede di calciomercato. L’estate bianconera, indipendentemente da come si chiuderà la stagione, sarà sicuramente parecchio movimentata. Diverse le lacune da colmare nel gruppo di Allegri: ma per un sogno da tempo ventilato, il rischio beffa sta diventando altissimo.

Nel mese di gennaio le firme di Djalò e Alcaraz hanno, di fatto, colmato delle falle (almeno numericamente parlando) per tentare di concludere nel migliore dei modi l’annata. Il tricolore resta un obiettivo, seppur molto complicato: decisamente alla portata invece la qualificazione ai gironi della prossima Champions League.

Un target necessario anche per rimpolpare le casse bianconere, in vista dei prossimi investimenti che certamente vedranno in primo piano il lavoro di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo della Juventus sa bene dove operare e al netto dei limiti dal punto di vista economico, sta già sondando il terreno per diversi grandi nomi in ogni reparto.

Futuro al Barcellona: Juve a mani vuote

Uno in particolare, però, potrebbe sfumare clamorosamente. Perché c’è un top club spagnolo, il Barcellona, che si starebbe inserendo pronto a mettere i bastoni tra le ruote alla dirigenza torinese. E così il fortissimo difensore rischia seriamente di finire presto in Catalogna.

Secondo quanto viene riferito da ‘ElNacional.cat’, la Juventus rischia seriamente di essere superata nella corsa al grande colpo in difesa. Si tratta di Mario Hermoso, centrale difensivo che Giuntoli tallona da mesi e che vedrà esaurire il suo contratto con l’Atletico Madrid il prossimo 30 giugno.

A questo punto, però, il Barcellona di Laporta si starebbe inserendo con forza per la firma a parametro zero del difensore di Madrid che fa gola a diverse società europee. L’Atletico ha già proposto il rinnovo ad Hermoso ma a cifre decisamente più basse di quelle attuali: a certe condizioni, la situazione non potrà che peggiorare per i ‘Colchoneros’. La dirigenza del Barcellona è intrigata all’idea di accogliere gratis Hermoso sia per le sue indiscutibili qualità come difensore centrale ma per poter anche – all’occorrenza – schierarlo come terzino.

La Juventus ha recentemente acquistato Tiago Djalò e le voci su un potenziale addio di Bremer a fine stagione – è seguitissimo in Premier League – si fanno sempre più insistenti e pericolose. Per tale ragione Hermoso era e rimane, per il momento, un’opzione prioritaria per la retroguardia di Allegri. Barcellona permettendo: la scelta, nelle prossime settimane, spetterà ad Hermoso che già conosce bene il calcio spagnolo ma potrebbe essere anche intrigato da una nuova avventura in Serie A.

Il difensore, classe 1995, ha fino a questo momento giocato parecchio agli ordini di Diego Simeone: per lui tra campionato e coppe 31 presenze con 2 gol ed 1 assist vincente all’attivo.