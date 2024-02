Klinsmann subito in panchina: va ad allenare una big

Jurgen Klinsmann potrebbe tornare subito in panchina. L’esonero deciso dalla Corea del Sud è alle spalle e presto sono attese delle novità molto importanti.

Addio alla Corea del Sud, ma presto Klinsmann potrebbe tornare per lottare per obiettivi importanti. Sono in corso tutte le riflessioni del caso e nessuna decisione è stata presa, ma il club sembra avere delle idee molto chiare.

Tra i nomi in corsa per la panchina della big c’è anche Klinsmann. Niente ancora di certo considerando che sono in corso le riflessioni del caso. Ma le idee sono chiare e per questo motivo sembra essere difficile immaginare un passo indietro.

Jurgen Klinsmann in una big: ipotesi da non escludere

Jurgen Klinsmann è pronto a ritornare in panchina dopo un periodo non facile. L’esonero deciso dalla Corea del Sud è sicuramente stato un fulmine a ciel sereno. Ma le idee sono molto chiare e presto è intenzionato a ripartire. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per cercare di capire se tutto si potrà trasformare in realtà oppure assisteremo ad un passo indietro a causa anche di condizioni che non sono assolutamente favorevoli per le parti.

In particolare, secondo quanto riferito dalla Bild, Klinsmann è in corsa per la panchina del Bayern Monaco. L’addio di Tuchel a fine stagione rappresenta una certezza e i tedeschi potrebbero puntare proprio sul grande ex ct della Germania. Nessuna certezza visto che la lista è lunga e sembra molto difficile fare previsioni in questo momento. Anche perché manca molto alla fine della stagione.

Ma il nome è in lista e a questo punto non possiamo escludere un sondaggio per valutare la possibilità di arrivare alla fumata bianca. Di certo stiamo parlando di una possibilità da tenere in considerazione soprattutto visto che l’idea è quella di un nuovo ciclo per cercare di sognare in grande.

Il Bayern Monaco pensa a Klinsmann

Il nome di Klinsmann è in corsa per il Bayern Monaco e a questo punto non ci resta che aspettare la fine della stagione per avere delle certezze. Di certo la strada fino al termine della stagione è ancora lunga e per questo motivo non possiamo escludere nulla considerando che, almeno fino a questo momento, le scelte definitive non sono state fatte.