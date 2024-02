Napoli, clamoroso ritorno in panchina: ADL ha deciso

De Laurentiis ha a sorpresa deciso il futuro della panchina del Napoli, prendendo una decisione clamorosa che avrebbe lasciato a bocca aperta i tifosi partenopei.

Stando alle ultime notizie, infatti, il presidente dei campioni d’Italia sembrerebbe essere propenso ad affidare nuovamente la squadra ad un allenatore col quale ha già lavorato in passato. Questo sta a significare solo una cosa: Walter Mazzarri ha le ore contate sulla panchina del Napoli, e non è da escludere che in caso di uscita dalla Champions League De Laurentiis non possa decidere di optare immediatamente per questa incredibile soluzione.

Napoli: ADL ha deciso un clamoroso ritorno in panchina

De Laurentiis vorrebbe provare a salvare il salvabile in una stagione che rischia di essere ancora più fallimentare per il Napoli, che ad oggi ha uno dei rendimenti peggiori nella storia della Serie A di una squadra campione d’Italia.

Il rischio di non qualificasi addirittura a nessuna competizione europea è grande, motivo per il quale si starebbe seriamente valutando la possibilità di cambiare anche Walter Mazzarri, che esclusa qualche partita non è riuscito a dare alla squadra quella mentalità e senso di attaccamento da traghettatore che ha portato De Laurentiis a sceglierlo per questo finale di stagione. Il pareggio di ieri contro il Genoa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, motivo per il quale il Napoli starebbe per l’appunto valutando la possibilità di cacciare anche il toscano sostituendolo con una vecchia conoscenza dell’ambiente partenopeo.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina in edicola da Il Mattino, qualora Mazzarri dovesse essere esonerato, il Napoli potrebbe riportare all’ombra del Vesuvio Rudi Garcia, allenatore sicuramente non stimato dalla piazza ma che nei suoi tre mesi in azzurro ha ottenuto risultati tutto sommato migliori rispetto all’ex Torino.

Napoli: si valuta un clamoroso ritorno di Garcia

Qualora De Laurentiis dovesse richiamare Rudi Garcia, il francese si toglierebbe più di qualche sassolino dalla scarpa dopo il trattamento ricevuto nei suoi primi, e per il momento ultimi, mesi alla guida del Napoli.

Considerato il personaggio, il presidente azzurro prima di richiamare l’ex Roma ci penserebbe su più di una volta per una questione d’orgoglio, ma mettere sotto contratto un altro allenatore potrebbe pesare e non poco sul bilancio dei partenopei, questione alla quale De Laurentiis tiene tantissimo.

Per questo motivo in caso di esonero di Mazzarri Garcia rappresenterebbe essere la soluzione più veloce e conveniente per il Napoli, ma la domanda da porsi è un’altra a questo punto: siamo così sicuri che il francese accoglierebbe con entusiasmo un suo ritorno in azzurro?

Non solo Garcia: c’è anche un ex Milan per la panchina del Napoli

Oltre a Rudi Garcia il Napoli starebbe valutando anche un altro nome, italiano, per il post Mazzarri che però non infuocherebbe più di tanto la piazza. Si tratta di Marco Giampaolo, ex Samp e Milan fra le altre, che potrebbe essere una soluzione valida per questo finale di stagione. C’è dunque ora da capire come si evolveranno le cose con Mazzarri in queste settimane, con la sola Champions League che potrebbe cambiare le carte in tavola.