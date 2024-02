Rashford in Serie A grazie a Mbappè: si farà in estate

Le cose legate al calciomercato e a Kylian Mbappè, potrebbero clamorosamente stravolgere la Serie A, dopo l’arrivo del francese ai Blancos.

Dall’Inghilterra svelano che il trasferimento di Mbappè al Real Madrid porterà ad un effetto domino vero e proprio, dando la possibilità ad un club italiano di prendere uno dei migliori calciatori al mondo, a causa della girandola di calciatori che vedranno protagonisti Mbappè appunto e non solo, perché Rashford potrebbe finire in Serie A.

Il fuoriclasse del Manchester United potrebbe, nel bel mezzo della sua carriera, lasciare i Red Devils per cercare fortuna altrove e farlo in Serie A, diventando uno degli attaccanti principali di uno dei top club d’Italia. Dall’Inghilterra spiegano cosa succederà con lui, nella girandola degli attaccanti che porteranno l’inglese a lasciare la Premier League.

Calciomercato: Rashford in Serie A grazie a Mbappè

Dall’Inghilterra fanno sapere che a causa di Mbappè al Real Madrid, il Paris Saint-Germain cambierà il calciomercato anche della Serie A.

Il motivo è legato all’effetto domino sul mercato, perché se da una parte c’è il PSG che perde Mbappè con destinazione Real Madrid, dall’altra c’è la volontà di prendere uno dei migliori centravanti della Serie A, che finirà al PSG.

Dall’Inghilterra fanno sapere che Osimhen finirà al PSG e il Napoli dovrà prendere un nuovo attaccante. Nel calderone del mercato, sembra esserci finito infatti Marcus Rashford, sogno di mezza Europa.

Mercato Napoli: Rashford non solo un sogno, con i soldi di Osimhen

Il Napoli farà mercato nel prossimo campionato, quando dovrà tornare a primeggiare come ha sempre dimostrato negli ultimi dieci anni, navigando spesso tra le prime posizioni di classifica. E per farlo, appunto, passerà tutto dal calciomercato estivo. Un mercato che vedrà incassati i soldi di Victor Osimhen, che saranno inevitabilmente spesi per un nuovo centravanti.

E così come Osimhen, l’attaccante del Manchester United percepisce uno stipendio da 10 milioni di euro. Pertanto, nessun ostacolo d’ingaggio, ma solo legato alle cifre che lo United chiede: gli azzurri avanzerebbero un’offerta da 50-60 milioni, il Manchester United ne chiede 80. Che risultano, in ogni caso, essere la metà di quanto spenderebbe il Paris Saint-Germain per prendere Osimhen, circa 150 milioni di euro.

Rashford in Serie A, possibile solo in un caso: e piace anche allo stesso PSG

Secondo quanto riferito dal Times, Marcus Rashford può salutare non solo il Manchester United, ma pure la Premier League, nella prossima estate. Un’estate, la prossima, che sarà caratterizzata dal calciomercato che riguarda il comparto attaccanti e, appunto, il suo nome è finito anche tra i possibili arrivi in Serie A. Stesso club italiano, quello del Napoli, che vorrà tornare ad operare a livelli enormi, così come fece diversi anni fa quando riuscì a prendere la bellezza di tre calciatori del Real Madrid, cambiando per sempre la propria storia, riuscendo a piazzare colpi di tale calibro. Un colpo “alla Higuain” quello che risulterebbe essere legato a Marcus Rashford, per il Napoli.