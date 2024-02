Kane pronto a lasciare il Bayern: intreccio in Serie A

Intreccio in Serie A per riportare Harry Kane ad alti livelli, con il campionato italiano nella sua potenziale destinazione.

Un campionato, quello che sta vivendo in Bundesliga e col Bayern Monaco, lontanissimo dalle sue aspettative. Quelle che aveva quando si è lasciato corteggiare dalle big d’Europa, salutando con difficoltà la Premier League e il suo Tottenham, per poi non riuscire a trovare i titoli che ha sempre sognato in Inghilterra.

Harry Kane, dopo un solo anno, può dire addio al Bayern Monaco. A fine stagione, cercando di portare a casa – se non la Champions League – quantomeno il titolo della Bundesliga che, ad oggi, risulta essere difficile trovare col Bayer Leverkusen che viaggia spedito verso il primo posto e il titolo in Germania. Dall’Inghilterra svelano l’intreccio, che può portare Harry Kane in Serie A.

Kane già pronto a lasciare il Bayern Monaco: la notizia

La notizia è stata riportata dall’Inghilterra, in merito alla separazione dal Bayern Monaco di Harry Kane. Il centravanti inglese non è convinto del progetto che fu proposto nell’ultima estate dal club bavarese e pare si sia pentito di tale scelta, considerando l’appeal che aveva per mezza Europa.

Ma le cose non sono cambiate, con la possibilità di vederlo altrove, in una nuova destinazione che porterebbe Kane a giocare ancora ad alti livelli, ma è da capire se succederà in Premier League di nuovo o altrove, con la nostra Serie A sullo sfondo.

Perché con Lautaro e Osimhen, senza dimenticare Vlahovic, non sicuri del proprio proseguo in Serie A, occhio al sogno Kane per i club italiani che, se dovesse privarsi del suo importante ingaggio, potrebbe approdare in una big d’Italia.

Calciomercato: intreccio in Serie A con Kane protagonista

Secondo quanto riferiscono dall’Inghilterra, precisamente da Football Insider, il futuro di Harry Kane non sarà al Bayern Monaco. Ci sono diversi club che si stanno muovendo, proprio per l’attaccante inglese ed ex Tottenham, che potrebbe salutare dopo un solo anno vissuto in Germania. E, sullo sfondo, ci sarebbe un vero e proprio intreccio in Serie A con Harry Kane protagonista, considerando tutto ciò che accadrà nella prossima estate quando il calciomercato, che riguarda in particolar modo gli attaccanti di mezza Europa, entrerà nel vivo.

Ultime su Kane: il Bayern può prendere Osimhen, scoppia l’intreccio

Mbappè al Real Madrid e Osimhen al Paris Saint-Germain, ma occhio all’opzione Bayern Monaco, qualora dovesse lasciare appunto Harry Kane. Non si può escludere, in questo momento, l’approdo in Serie A dell’uragano Kane, calciatore che continua a piacere alle big d’Italia, che però dovranno convincerlo sulla rinuncia a gran parte del suo stipendio.